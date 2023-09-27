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Namaz sırasında imamın yanına kadar geldi, cemaat de şoke oldu! Camiye ayakkabılarıyla giren adam ortalığı fena karıştırdı

27.09.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemaat de imam da neye uğradığını şaşırdı; onlar daha olayın şokunu bile atlatamadan camiyi karıştıran adam kaçtı. Isparta'da akşam namazı sırasında camiye ayakkabılarıyla girip imama bağıran adam anbean görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay tüm cemaati şaşkına çevirdi. Namaz kılınırken imam Şükrü Önder'e bağıran adamı Önder ve cemaat dışarı çıkardı, o sırada adam kaçtı. Caminin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

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İMAMIN YANINA KADAR GELDİ

Olay, 21 Eylül günü Kurtuluş Mahallesi'ndeki Vanlı Camii'nde meydana geldi. İmam hatip Şükrü Önder cemaatle akşam namazını kılarken içeriye bir kişi girdi. Bu kişi, imam hatip Önder'in yanına kadar gelip bağırdı. Önder ile cemaatin dışarı çıkardığı kimliği belirsiz kişi kaçtı. Yaşananlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

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MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili Isparta Müftülüğü’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz müftülüğüne bağlı Vanlı Camii'nde 21/09/2023 Perşembe günü akşam namazında, bir kişi ayakkabı ile cami içerisine girmiş ve namaz kılan cami görevlisinin yanına yaklaşarak imam hatibe ne dediği tam anlaşılamayan bazı şeyler söylemesi üzerine, cami görevlisi tarafından gereken ikaz ve uyarı yapılmıştır. Olay ile ilgili olarak Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak olup, ayrıca konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

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DİYANET-SEN'DEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Diyanet-Sen Isparta Şube Başkanı Mevlüt Tosun da camiye giderek imam hatip Şükrü Önder'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Tosun, "Akşam namazı esnasında bir kişi ayakkabıları ile camiye girerek imam hatibin yanına yaklaşarak bazı sözler söylemiş, bunun üzerine görevli tarafından gerekli ikaz ve uyarı yapılmıştır. Olayın takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz" dedi.

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(DHA)

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İmam cami cemaat

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