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  4. Narin cinayetinde yeni gelişme! Serbest bırakılan Salim Güran'ın eşi yeniden gözaltına alındı

Narin cinayetinde yeni gelişme! Serbest bırakılan Salim Güran'ın eşi yeniden gözaltına alındı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.09.2024 19:30
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Diyarbakır'da Narin Güran'ın günler sonra cansız bedeni bulunmuştu. Soruşturmada her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Narin'in amcası Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın yeniden gözaltına alındığı açıklandı. Melek Güran ilk başta gözaltına alınmış ve savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Narin cinayetinde yeni gelişme! Serbest bırakılan Salim Güran'ın eşi yeniden gözaltına alındı

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeni bulunmuştu. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor. Narin'in annesi ve abisi dahil çok sayıda kişiye tutuklama yapılmıştı. Gözler Adli Tıp'tan gelecek raporda...

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YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Narin soruşturmasıyla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Narin'in amcası Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın yeniden gözaltına alındığı açıklandı.

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HALK TV muhabiri Ferit Demir şunları ifade etti:

"17.30 sıralarında Melek Güran jandarma ekipleri tarafından tekrardan gözaltına alınıp sorguya alındı. Melek Güran 23 kişi ile beraber daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Bu durumda yeni delil ve bilgilerin devreye girdiği tahmin ediliyor."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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