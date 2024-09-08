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  4. Narin Güran'ın cansız bedeni burada bulundu! Olay yeri görüntülendi... Daha önce defalarca aranan o derede, bir terlik bulunmuştu

Narin Güran'ın cansız bedeni burada bulundu! Olay yeri görüntülendi... Daha önce defalarca aranan o derede, bir terlik bulunmuştu

08.09.2024 14:38
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.09.2024 14:38
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Günlerdir her yerde aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin evinin 3 kilometre yakınındaki derede bulunması kafaları karıştırdı. Narin'in cansız bedeninin çuval içinde bulunması sonrası cinayet şüphesini ortaya koyarken, oklar aile üyelerine göndü. Gazeteciler ise Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu dereyi görüntüledi.

Türkiye bir yandan cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ağlarken, diğer yandan da 'cinayet' şüphesinin öne çıktığı olayın nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışıyor. Ekipler kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Narin'in katil ya da katillerini ortaya çıkarmaya çalışırken, söz konusu olay artık cinayet soruşturmasına dönüştü.

AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLENMEDİ

Soruşturmadaki tek tutuklu sanık olarak amca cezaevinde bulunurken, oklar yeniden ailenin üzerine çevrildi. Resmi kurum ve kişilerden gelen açıklamalarda aileye başsağlığı dilenmemesi dikkatlerden ise kaçmadı.

KAFALARI KARIŞTIRAN DETAYLAR

Küçük Narin'in cansız bedeninin, evine 3 kilometre uzaklıkta bulunması kafaları karıştırdı. Çünkü söz konusu derenin daha önce birçok kez arandığı belirtilirken, günler önce de aynı bölgede bir kız çocuğuna ait terlik bulunmuştu. Aile ise terliğinin kızlarına ait olmadığını iddia etmişti.

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NARİN'İN BULUNDUĞU DERE GÖRÜNTÜLENDİ

Minik Narin'in evine bu kadar yakın bir yerde, 19 gün sonra bulunması kafaları karıştırdı.

Olay yerinde bulunan gazeteciler Emrullah Erdinç ve Rojda Altıntaş Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dere kenarına giderek o bölgeyi görüntüledi.

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