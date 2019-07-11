Narkotik köpeği Vuslat emekli oldu

Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nda 10 yıllık görev süresini tamamlayan narkotik madde arama köpeği Vuslat için emeklilik töreni düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Artvin İl Jandarma Komutanlığınca, 10 yıllık görev süresini tamamlayan narkotik madde arama köpeği Vuslat'a emeklilik töreni düzenlendiği belirtildi.

Paylaşımda, "Kariyeri boyunca 466 operasyona katılan ve 750 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçiren Vuslat'a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine ve Vuslat'ın deniz kenarında tatil yaparken çekilen fotoğraflarına yer verildi.



