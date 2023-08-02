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Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin canlı yayında beyin kanaması geçirdi! Hastaneye kaldırıldı... Belediyeden açıklama geldi

02.08.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yerel bir internet sitesinin yayını sırasında beyin kanaması geçirdi. Narlıdere Belediyesinden yapılan açıklamada katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanan Ali Engin'in hastanede müşahede altında tutulduğu ve tetkiklerinin devam ettiği ifade edilirken Engin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin canlı yayında beyin kanaması geçirdi! Hastaneye kaldırıldı... Belediyeden açıklama geldi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı! İşte detaylar...

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE KALDIRILDI

Alınan bilgiye göre Engin, bugün bir internet gazetesini ziyaretinin ardından fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.

Engin'in ilk belirlemeye göre beyin kanaması geçirdiği belirtildi.

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CANLI YAYIN SIRASINDA RAHATSIZLANDI

Narlıdere Belediyesinden yapılan açıklamada katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanan Ali Engin'in hastanede müşahede altında tutulduğu, tetkiklerinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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