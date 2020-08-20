NASA açıkladı: 2020 QG göktaşı Dünya'yı teğet geçti!

Göktaşları milyonlarca yıldır Dünya'yı tehdit ediyor. Hatta tehditleri öyle büyük ki Dünya'daki tüm yaşamı dolayısıyla da insan ırkını yok edebilirler. Independent'in haberine göre, Dünya'daki yaşamı yok etmesi düşünülmeyen bir göktaşı yanı başımızdan geçip gitti.

İLK DEFA BİR GÖKTAŞI BU KADAR YAKINDAN GEÇTİ

2020 QG adı verilen göktaşı, bir dizi gök cismini araştıran robotik kamera Zwicky Geçici Tesis (ZTF) tarafından keşfedildi. NASA'nın açıklamasına göre göktaşı 3 ila 6 metre genişliğinde. Yani yaklaşık olarak bir binek araba boyutunda. 2020 QG, gezegenimizin oldukça yakınından geçerek yoluna devam etti. 2020 QG, Dünya'nın yanı başından geçerken ise Hint Okyanusu'nun güneyinden sadece 2 bin 945 metre yüksekteydi. Böylece bir göktaşı ilk defa Dünya'nın bu kadar yakınından geçmiş oldu.

DÜNYA'YA YÖNELSEYDİ NE OLURDU?

2020 QG göreceli olarak küçük bir göktaşıydı. Eğer Dünya'ya yönelseydi parçalanarak yeryüzüne düşecekti. Ancak Dünya daha büyük boyutlu bir göktaşında bu kadar şanslı olmayabilir. Uzmanlar, böyle bir tehlikeye karşı hazırlıklı olmamızı söylüyorlar.

