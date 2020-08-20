HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. NASA açıkladı: 2020 QG göktaşı Dünya'yı teğet geçti!

NASA açıkladı: 2020 QG göktaşı Dünya'yı teğet geçti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.08.2020 10:28 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bir göktaşının ilk defa Dünya'nın çok yakınından geçtiğini açıkladı. NASA'ya göre 2020 QG isimli göktaşı Dünya'yı daha önce görülmemiş bir şekilde teğet geçti.

NASA açıkladı: 2020 QG göktaşı Dünya'yı teğet geçti!

Göktaşları milyonlarca yıldır Dünya'yı tehdit ediyor. Hatta tehditleri öyle büyük ki Dünya'daki tüm yaşamı dolayısıyla da insan ırkını yok edebilirler. Independent'in haberine göre, Dünya'daki yaşamı yok etmesi düşünülmeyen bir göktaşı yanı başımızdan geçip gitti.

İLK DEFA BİR GÖKTAŞI BU KADAR YAKINDAN GEÇTİ

2020 QG adı verilen göktaşı, bir dizi gök cismini araştıran robotik kamera Zwicky Geçici Tesis (ZTF) tarafından keşfedildi. NASA'nın açıklamasına göre göktaşı 3 ila 6 metre genişliğinde. Yani yaklaşık olarak bir binek araba boyutunda. 2020 QG, gezegenimizin oldukça yakınından geçerek yoluna devam etti. 2020 QG, Dünya'nın yanı başından geçerken ise Hint Okyanusu'nun güneyinden sadece 2 bin 945 metre yüksekteydi. Böylece bir göktaşı ilk defa Dünya'nın bu kadar yakınından geçmiş oldu.

NASA

DÜNYA'YA YÖNELSEYDİ NE OLURDU?

2020 QG göreceli olarak küçük bir göktaşıydı. Eğer Dünya'ya yönelseydi parçalanarak yeryüzüne düşecekti. Ancak Dünya daha büyük boyutlu bir göktaşında bu kadar şanslı olmayabilir. Uzmanlar, böyle bir tehlikeye karşı hazırlıklı olmamızı söylüyorlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Gmail'de sorunlar yaşanıyor!Gmail'de sorunlar yaşanıyor!
Çok çay içmek kansızlığa sebep olur mu? Uzmanlardan önemli uyarıÇok çay içmek kansızlığa sebep olur mu? Uzmanlardan önemli uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan dikkat çeken açıklamalar
Trump'tan dikkat çeken açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dudak dolgusunu abarttı
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dudak dolgusunu abarttı
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu

İlginizi Çekebilir

Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gmail e-posta sorunu yaşıyor! Gmail çöktü mü? Gmail ile neden mail gönderilemiyor?
Gmail'de sorunlar yaşanıyor!
iPhone üreticisi Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
Apple'dan 2 trilyon dolarlık başarı!
BlackBerry akıllı telefon sektörüne geri dönüyor!
Bir dönemin efsaneleşen telefonları geri dönüyor!
Fortnite yüklü iPhone furyası Türkiye'ye de sıçradı!
Yurt dışındaki fahiş fiyatlı iPhone'lar Türkiye'ye de sıçradı!
Asus Zenfone 7'nin fiyatı internete düştü!
2020 model amiral katilinin fiyatı ortaya çıktı!
Apple hakkında şoke eden iddia: ABD hükümetine casus iPod üretmiş!
Apple'ın bu 'gizli' ürününü hiç görmedik!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.