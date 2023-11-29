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NASA astronotu uzaydan Nemrut ve Tatvan’ı fotoğrafladı, kaymakam çağrı yaptı: "Herkesi davet ediyoruz"

29.11.2023 13:10 | Son Güncelleme:
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Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotlarından Andreas Mogensen, uzaydan Bitlis’in Tatvan ilçesi, Nemrut Krateri ve Van Gölü’nün aynı karede yer aldığı bir fotoğraf çekti. Fotoğraf ile ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir'den ise 'ilçenin doğal güzelliklerini yerinde görme çağrısı' geldi. Kaymakam Demir, "Herkesi ilçemizin bu doğal güzelliklerini yerinde görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

NASA astronotu uzaydan Nemrut ve Tatvan’ı fotoğrafladı, kaymakam çağrı yaptı: "Herkesi davet ediyoruz"

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mükemmeliyet ödüllü Nemrut Krater Gölü, NASA astronotlarının da ilgisini çekti. Yeryüzü ve gökyüzünden büyük beğeni toplayan Nemrut Kalderası, NASA astronotlarından Andreas Mogensen tarafından uzaydan fotoğraflandı.

NASA ASTRONOTUNUN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAF BEĞENİ ALDI

NASA web sayfasındaki astronot çekimleri bölümünde paylaşılan fotoğraf karesi büyük beğeni topladı.

Astronot Andreas Mogensen tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde 12.30 saatlerinde çekildiği bilgisi paylaşılan fotoğraf karesinde Tatvan ilçesi, Nemrut Krateri ve Van Gölü aynı karede yer aldı.

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Mükemmeliyet ödüllü Nemrut Kalderası’nın beyaz gelinliğini giyen muhteşem görüntüsü kendine hayran bırakırken, kalderanın eteklerinde yer alan Tatvan ilçesini saran Van Gölü görüntüsü de doğal bir güzellik sundu. NASA tarafından “Nemrut Dağı Turkey” notuyla paylaşılan fotoğraf karesi, sosyal medyada da kısa sürede büyük beğeni topladı.

“İLÇEMİZİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ YERİNDE GÖRMEYE DAVET EDİYORUZ”

NASA astronotunun uzaydan çekmiş olduğu fotoğraf ile ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, mükemmeliyet ödüllü Nemrut Krater Gölü’nün astronotların da ilgisini çekmesinin bölge adına sevindirici olduğunu söyledi. Bölgenin birçok doğal güzelliğe sahip olduğunu, Nemrut Krater Gölü’nün de bunlardan biri olduğunu kaydeden Kaymakam Demir, “Uzaydan bile bu kadar güzel görünen bir kalderamız ve en az bu kalderamız kadar güzel olan daha birçok doğal güzelliğimiz var. Bu doğal güzelliklerden biri olan Nemrut Kalderamız, doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakmakta ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Bu anlamda herkesi ilçemizin bu doğal güzelliklerini yerinde görmeye davet ediyoruz. İnşallah bizlerde yaptığımız ve yapacağımız tanıtım faaliyetleri ile bölgemizi daha çok tanıtmaya ve her anlamda daha çok görünür kılmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İLÇE SAKİNLERİNDEN NASA ASTRONOTUNA DAVET

İlçe sakinleri ise Nemrut Krater Gölü’nün doğal güzelliğini uzaydan fotoğraflayan NASA astronotu Andreas Mogensen ve astronot arkadaşlarını Nemrut Krater Gölü’nün güzelliğini yerinde görmek için ilçeye davet etti.

Bölge, NASA astronotlarının sık sık ilgisini çekerken, geçtiğimiz yıllarda yine NASA astronotları tarafından çeken ve NASA’nın düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı birinci seçilmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Astronot Bitlis Tatvan NASA Nemrut Dağı nemrut
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