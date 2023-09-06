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NASA duyurdu! Dünya'nın yakınından geçecekler: 3'ü uçak, 1'i ev ve sonuncusu otobüs büyüklüğünde!

06.09.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya'ya yakın mesafeden geçen ve Dünya'ya yakın mesafeden geçecek meteorlar dikkatle takip edilirken, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) çarpıcı bir duyuru geldi. NASA'nın duyurusuna göre, bugünden başlamak üzere 5 meteor Dünya'ya yakın mesafeden geçecek. Bu meteorların 3'ü uçak, 1'i ev ve sonuncusu ise otobüs büyüklüğünde! İşte detaylar...

NASA duyurdu! Dünya'nın yakınından geçecekler: 3'ü uçak, 1'i ev ve sonuncusu otobüs büyüklüğünde!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) bugünden başlamak üzere 3'ü uçak, 1'i ev ve sonuncusu otobüs büyüklüğünde 5 meteorun Dünya'ya yakın mesafeden geçeceğini duyurdu.

HERHANGİ BİR TEHLİKE OLUŞTURUYORLAR MI?

NASA açıklamasında, 6-10 Eylül tarihlerinde söz konusu 5 meteordan Dünya'ya en yakınının 1 milyon 520 bin kilometreden ve en uzağının 5 milyon 720 bin kilometreden geçeceği ancak bunların Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.

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Açıklamada, ev büyüklüğündeki (18 metre) 2021 JA5 adlı meteorun bugün, uçak büyüklüğündeki (26 metre) 2023 QC5 ile otobüs büyüklüğündeki (8 metre) 2020 GE'nin 8 Eylül, uçak büyüklüğündeki 2023 QE8 (52 metre) ve 2023 QF6'nin (21 metre) 10 Eylül'de Dünya'nın yakınından geçeceği duyuruldu.

NASA, 2021 JA5'in 5 milyon 110 bin kilometre, 2023 QC5'nin 4 milyon 80 bin kilometre, 2020 GE'nin 5 milyon 720 bin kilometre, bu yıl keşfedilen 2023 QE8'nin 1 milyon 520 bin kilometre ve 2023 QF6'nin 2 milyon 660 bin kilometre mesafeden geçeceğini açıkladı.

Dünya'ya 7,5 milyon kilometre mesafeden geçen ve 150 metreden büyük gök cisimleri tehlikeli olarak değerlendiriliyor. (AA)

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