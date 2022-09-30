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Tarihi anları bir de Hubble ve James Webb'in gözünden görün! NASA 'bir ilk' diyerek paylaştı

30.09.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA, 'Dünya'yı kurtarma provasında' DART isimli uzay aracını Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide çarptırdı. NASA ise çarpışma sonrası tarihi denemenin dikkat çekici fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflar, iki büyük uzay teleskopu Hubble ve James Webb tarafından aynı anda yakalandı. Bu açıdan uzayda bir ilke imza atıldı.

Tarihi anları bir de Hubble ve James Webb'in gözünden görün! NASA 'bir ilk' diyerek paylaştı

Asteorid'ler Dünya için büyük tehlike arz ediyor. Öyle ki yeteri kadar büyük bir asteroit, Dünya'da tüm hayatı bitirebilir veya dinozorlarla aynı kaderi paylaşmamıza neden olabilir. Bunu yaşamak istemeyen NASA, 'gezegen savunması' denemesinde DART isimli uzay aracını Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide çarptırdı. Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, asteroide planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirdi. Çarpışmanın ardından NASA, bir dizi fotoğraf yayınladı.

AYNI GÖK CİSMİNİ, AYNI ANDA, İLK KEZ YAKALADILAR

Fotoğraflar Hubble Uzay Teleskobu ve onun halefi James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekildi ve iki büyük teleskop, aynı gök cismini aynı anda ilk kez yakaladı. NASA, bunu "NASA'nın Çift Asteroid Yönlendirme Testi'nin (DART) çarpma etkisine ilişkin bu gözlemler, Webb ve Hubble'ın aynı göksel hedefi aynı anda ilk kez gözlemlediklerini gösteriyor" diyerek açıkladı.

webb and hubble

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"KELİMENİN TAM ANLAMIYLA DİLİM TUTULDU, ŞAŞIRTICI AYRINTILAR KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNMÜŞTÜM"

Hubble ekibinin gözlemlerine liderlik eden Arizona eyaletinin Tucson şehrindeki Gezegen Bilimleri Enstitüsü'nden Jian-Yang Li , "Verileri gördüğümde, kelimenin tam anlamıyla dilim tutuldu, Hubble'ın yakaladığı şaşırtıcı ayrıntılar karşısında şaşkına dönmüştüm. Bu ana tanık olduğum ve bunu gerçekleştiren ekibin bir parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

DART'ın çarpmasından 22 dakika, 5 saat ve 8,2 saat sonra çekilen görüntülerde Dimorfos'un giderek daha parlak hale geldiği ve yüzeyinden fırlayan devasa bulutlar görünür ışıkta soluk mavi renkte parlıyor.

James Webb teleskobunun bir başka timelapse serisi, asteroiti çarpışmadan hemen önce ve çarpışmadan birkaç saat sonra gösteriyor. NASA, DART hedefine ulaştıktan sonra “hızlı, aşırı parlak bir alan” gözlemlenebileceğini kaydetti.

Uzay ajansı, DART deneyinin etkilerini belirlemek için Dimorphos ve onun kadim dostu asteroit Didymos'u gözlemlemeye devam edecek. Araştırmacılar, ikili asteroit sistemini önümüzdeki üç hafta boyunca 10 kez daha izleyecekler.


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