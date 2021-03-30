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NASA'nın yeni projesi dünya ekonomisini bitirecek!

30.03.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş Sistemi'nde yer alan asteroidler dünya ekonomisini yerle bir edebilir. Zira NASA'nın uzay aracı göndererek üzerindeki değerli madenleri çıkarmak istediği asteroidin ekonomik değeri 10 bin katrilyon dolar.

NASA'nın yeni projesi dünya ekonomisini bitirecek!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bir sonraki hamlesi dünya ekonomisinin çökmesi anlamına gelebilir. Zira NASA uzay madenciliği için önemli bir adım attı.

NASA, 10 kentilyon dolar değer biçilen 16 Psyche asteroitine gitmek için geri sayıma başladı. Keşif sondasının son montajına başlandı. Sondanın 2026'da hedefine ulaşması bekleniyor.

200 KİLOMETRE GENİŞLİĞİNDE

NASA'nın bu adımı dünya ekonomisini yerle bir edebilir. Zira 10 kentilyon (10 bin katrilyon) dolar değerindeki 200 kilometre genişliğindeki asteroid dünya ekonomisinin tamamında daha değerli.

KÜRESEL EKONOMİDEN DAHA DEĞERLİ

Gezegenimizin küresel ekonomisinin toplam değeri ise sadece yaklaşık 75 trilyon dolar.

Söz konusu göktaşına gömülü demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum, redyum gibi değerli madenler bulunuyor.

DÜNYA'YA NASIL GETİRİLECEK?

Asteroide bir uzay aracı göndermek isteyen NASA henüz buradaki değerli maddeleri gezegenimize nasıl getireceğini bilmiyor.

Uzay madenciliği bu yüzyılın en büyük iş kolu olarak görülüyor. Jüpiter ve Mars'ın arasında yer alan asteroide yer alan maddeleri şu an için gezegenimize getirilmesi oldukça maliyetli.

Ancak gelişen teknoloji ile uzay seyahatlerinin maliyetinin düşmesi ve uzay madenciliğinin de yaygınlaşması bekleniyor.

İLK BAŞARI JAPONYA'DAN

Bugüne kadar bir gök taşından Dünya’ya sadece bir kez materyal getirilebildi. Japonya Uzay Ajansı’nın Hayabusa uzay aracı, 2010 yılında 25143 Itokawa asteroidinden Dünya’ya birkaç parça toz ulaştırabilmişti.

Bilim insanları, materyal taşınması kolaylaştırmak için asteroitleri solar-elektrik iyon motorlarıyla Dünya’ya yaklaştırmayı düşünüyor.

Bu yöntemle gök taşlarının bir kaya topluluğu olarak yörüngede toplanması ve bir nevi ikinci bir Ay oluşturulması olası planlar arasında.

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Ekonomi

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