NASA şoke etti: Dünya yanıyor!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) atmosfere ilişkin veriler ve hava olaylarıyla doğa felaketlerinden yola çıkarak hazırladığı harita, yangınların dünyaya verdiği tahribatı gösterdi. 23 Ağustos’taki doğa olaylarının yanı sıra hava sıcaklığı, yağmur ve yeryüzünün çevresinde baskı oluşturan partikülleri gösteren haritada kırmızı bölgeler yangınları temsil ediyor.
Kırmızı bölgeler, siyah karbon olarak bilinen yanmaya bağlı olarak ortaya çıkan gaz salınımlarının yoğun olduğu yerleri gösteriyor. Bu bölgeler, orman yangınlarının çok olduğu; ağaçların, yeşilliklerin ve evlerin küle döndüğü, tarım alanlarının yok olduğu Afrika’nın güney bölgesinde yoğunlaşıyor. Haritada mavi görülen yerler atmosfere dağılan tuz miktarını gösterirken, batıda Pasifik Okyanusu’nda o tarihte yaşanan Lane Kasırgası’nın Hawaii Adaları’na doğru ilerlediği görülüyor. Haritanın sağ kısmına Asya’ya bakıldığındaysa yine o tarihte yaşanan Soulik ve Cimaron kasırgalarının yaydığı tuz partiküllerinin yoğunluğu göze çarpıyor. Morumsu görülen bölgelerse çöllerin havaya yaydığı toz partiküllerinin yoğunluğunu simgeliyor. Çin’in batısı, Afrika’nın kuzeyi, Ortadoğu bölgelerinde bu rengin yoğunluğu belli oluyor. NASA yetkilileri, Çin’in Gobi Çölü gibi geniş çöl alanlarının Kaliforniya’daki sekoya ağaçlarının, Sahra Çölü’ndeki kum fırtınalarınınsa Amazonlar’ın hava koşullarının oluşmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.
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