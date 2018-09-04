HABER

NASA şoke etti: Dünya yanıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2018 11:15 | Son Güncelleme

NASA’nın hazırladığı harita, orman yangınlarının Dünya’ya ne kadar zarar verdiğini gösteriyor.

NASA şoke etti: Dünya yanıyor!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) atmosfere ilişkin veriler ve hava olaylarıyla doğa felaketlerinden yola çıkarak hazırladığı harita, yangınların dünyaya verdiği tahribatı gösterdi. 23 Ağustos’taki doğa olaylarının yanı sıra hava sıcaklığı, yağmur ve yeryüzünün çevresinde baskı oluşturan partikülleri gösteren haritada kırmızı bölgeler yangınları temsil ediyor.

Kırmızı bölgeler, siyah karbon olarak bilinen yanmaya bağlı olarak ortaya çıkan gaz salınımlarının yoğun olduğu yerleri gösteriyor. Bu bölgeler, orman yangınlarının çok olduğu; ağaçların, yeşilliklerin ve evlerin küle döndüğü, tarım alanlarının yok olduğu Afrika’nın güney bölgesinde yoğunlaşıyor. Haritada mavi görülen yerler atmosfere dağılan tuz miktarını gösterirken, batıda Pasifik Okyanusu’nda o tarihte yaşanan Lane Kasırgası’nın Hawaii Adaları’na doğru ilerlediği görülüyor. Haritanın sağ kısmına Asya’ya bakıldığındaysa yine o tarihte yaşanan Soulik ve Cimaron kasırgalarının yaydığı tuz partiküllerinin yoğunluğu göze çarpıyor. Morumsu görülen bölgelerse çöllerin havaya yaydığı toz partiküllerinin yoğunluğunu simgeliyor. Çin’in batısı, Afrika’nın kuzeyi, Ortadoğu bölgelerinde bu rengin yoğunluğu belli oluyor. NASA yetkilileri, Çin’in Gobi Çölü gibi geniş çöl alanlarının Kaliforniya’daki sekoya ağaçlarının, Sahra Çölü’ndeki kum fırtınalarınınsa Amazonlar’ın hava koşullarının oluşmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Cesedi bulunan Instagram modelinin ölümündeki sır perdesi aralanıyorCesedi bulunan Instagram modelinin ölümündeki sır perdesi aralanıyor
Dünyanın en büyük heykeli tamamlanma aşamasına geldiDünyanın en büyük heykeli tamamlanma aşamasına geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NASA küresel ısınma yangın dünya orman yangını

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cesedi bulunan Instagram modelinin ölümündeki sır perdesi aralanıyor

Cesedi bulunan Instagram modelinin ölümündeki sır perdesi aralanıyor

Dünyanın en büyük heykeli tamamlanma aşamasına geldi

Dünyanın en büyük heykeli tamamlanma aşamasına geldi

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

Aşırı uyuma hastalığıyla yaşamak: 48 saat aralıksız uyuyorum

Aşırı uyuma hastalığıyla yaşamak: 48 saat aralıksız uyuyorum

İdlib'e olası harekâtın Türkiye'ye etkisi ne olur?

İdlib'e olası harekâtın Türkiye'ye etkisi ne olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.