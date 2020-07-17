NASA ve ESA Güneş'in gelmiş geçmiş en yakın görüntülerini paylaştı!

Güneş, dev bir yıldız. Kimimize göre de dev bir alev topundan başka bir şey değil. Bilim insanları onun milyarlarca yıl sonra Dünya'yı yutup, insan hayatını sona erdireceğini düşünüyorlar. Yani Güneş, bir nevi Dünya'nın bilinen katili de. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da Dünya'nın milyarlarca yıl sonraki katili hakkında daha fazla bilgi alabilmek için daha fazla araştırma yapıyor. Solar Orbiter uydusu da bu araştırmaların en önemli parçalarından ve o en önemli parça, şimdilerde Güneş'in yani Dünya'nın bilinen katilinin en yakın fotoğraflarıyla arzı endam etmekte.

NASA VE ESA GÜNEŞ'İN EN YAKIN GÖRÜNTÜLERİNİ ELDE ETTİ

Solar Orbiter, Güneş'e Dünya'nın iki katı kadar yakın. Geçtiğimiz şubat ayında fırlatılan uydu, Aşırı Ultraviyole Görüntüleyici teknolojisi (EUI) sayesinde Güneş'in en yakın fotoğraflarını çekmeyi başardı. NASA ve ESA ise dün yaptıkları canlı yayında Solar Orbiter uydusundan gelen Güneş fotoğraflarını ilk olarak paylaştı. Paylaşılan fotoğraflar ise olağanüstü.

İŞTE SOLAR ORBİTER İLE ELDE EDİLEN GÜNEŞ FOTOĞRAFLARI

Solar Orbiter projesinde çalışan Daniel Müller, uydunun görevine çok iyi başladığını söyleyerek, ''bu kadar erken dönemde bu kadar yüksek çözünürlüklü fotoğraflar beklemiyorduk'' dedi. Yani Solar Orbiter performansıyla, hocalarını bile şaşırttı.