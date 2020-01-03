HABER
  4. Nasrallah: Süleymani’nin katillerine kısas!

Nasrallah: Süleymani’nin katillerine kısas!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için "intikam vaadinde" bulundu.

Nasrallah: Süleymani’nin katillerine kısas!

Nasrallah, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için taziye mesajı yayımladı.

İran dini lideri Ali Hamaney'e, İran devletine ve İran Devrim Muhafızları'na ve Süleymani'nin ailesine taziyelerini ileten Nasrallah, "elde ettiği büyük şehadet için Süleymani'ye gıpta ettiğini" ifade etti.

Amerikalıların "bu işledikleri büyük suçla" amaçlarına ulaşamayacaklarını savunan Nasrallah, "kibirli ve despotik güçlere karşı boyun eğmeyen Müslüman halklar arasındaki direnişçilerin girişimleriyle ancak Süleymani'nin belirlediği hedeflerin" gerçekleşeceğini iddia etti.

Hizbullah lideri Nasrallah, şunları kaydetti:

"Geriye kalan bizler ise (Süleymani'nin) yolundan gitmeye devam edeceğiz. Hedeflerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışacağız. Sancağını tüm meydan ve cephelerde taşıyacağız. Süleymani'nin bitmek bilmeyen çaba ve katkılarıyla büyüyen direnişi, kendisinin bereketli kanıyla daha büyük zaferlere ulaştıracağız. Aynı zamanda Süleymani'nin şu dünyanın en kötüleri olan katillerine adil şekilde kısas uygulamak tüm direnişçilerin görevidir."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
Süleymani'nin Öldürülmesine İran ve Ortadoğu'dan TepkilerSüleymani'nin Öldürülmesine İran ve Ortadoğu'dan Tepkiler
Trablus'ta uçuşlar durduruldu!Trablus'ta uçuşlar durduruldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN süleymani nasrallah

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Kasım Süleymani kimdir?

Kasım Süleymani kimdir?

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Herkes ona 'kedi kadın' diyor, çitalarla uyuyor!

Herkes ona 'kedi kadın' diyor, çitalarla uyuyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saldırının ardından Trablus'ta uçuşlar durduruldu

Trablus'ta uçuşlar durduruldu!

Açıklamalar sertleşiyor: Saldırı İsrail'in sonu olacak!

Açıklamalar sertleşiyor: Saldırı İsrail'in sonu olacak!

Dünyayı sarsan saldırının ardından Rusya'dan ilk açıklama

Dünyayı sarsan saldırının ardından Rusya'dan ilk açıklama

Son dakika: ABD'den Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı!

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

İran-ABD geriliminde son dakika gelişmesi! İsrail füze saldırısı riski nedeniyle kayak merkezini kapattı

Gerilim tırmanıyor! İsrail'de saldırı alarmı

'Irak'ı savunmaya hazır olun' çağrısı

'Irak'ı savunmaya hazır olun' çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.