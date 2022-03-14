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NATO'dan 30 bin askerle Norveç'te dev tatbikat! Yüzlerce uçak ve gemi katılıyor

14.03.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı dünyanın gündemiyken, NATO da Rus topraklarına yakın bir noktada büyük bir askeri tatbikat başlattı. NATO'nun yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te 2 ay sürecek tatbikat başlattığı belirtildi. NATO'nun duyurusunda "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerden gözlemciler Soğuk Mukabele tatbikatına davet edilmiştir ancak Rusya daveti reddetmiştir" ifadeleri de kullanıldı.

NATO'dan 30 bin askerle Norveç'te dev tatbikat! Yüzlerce uçak ve gemi katılıyor

NATO'dan yapılan açıklamada, mart ve nisan boyunca sürecek "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) tatbikatına, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan NATO müttefiklerinin yanı sıra ittifakın ortakları İsveç ve Finlandiya'dan askerler katıldığı duyuruldu.

"27 ÜLKEDEN 30 BİN ASKER, 220 UÇAK..."

Hava, kara ve deniz unsurlarının tatbikatında 27 ülkeden 30 bin asker, 220 uçak ve 50'den fazla gemi, soğuk hava koşulları ve zorlu arazide eğitimler yapıyor.

Tatbikatta, "Norveç'in saldırıya uğradığı ve ittifak anlaşmasının toplu savunmayı öngören 5. maddesinin harekete geçirildiği" senaryo uygulanıyor.

RUSYA GÖZLEMCİLİĞİ REDDETTİ

NATO'dan yapılan açıklamada, tatbikatın savunma amaçlı olduğu, uzun süre önce planlandığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla bağlantılı olmadığı vurgulandı.

NATO müttefiklerinin tatbikatlarda şeffaf davrandığı ve uluslararası taahhütlere saygı gösterdiği belirtilen açıklamada, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerden gözlemciler Soğuk Mukabele tatbikatına davet edilmiştir ancak Rusya daveti reddetmiştir. Norveç gözlemciler için kayıtları 23 Mart'a kadar uzatmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Norveç
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