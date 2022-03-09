NATO'dan Putin'e: Bu bir savaş suçu, kuvvetlerini geri çek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ottowa Güvenlik ve Savunma Konferansı'nda Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Rusya’nın Avrupa'da barışı paramparça ettiğini ifade ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basitçe demokrasi ve özgürlük yolunu seçmeye cesaret ettiği için Ukrayna'ya karşı acımasız bir savaş başlattığını aktardı.

Putin'in başlattığı savaşın sadece uluslararası hukuka karşı olmadığını ifade eden Stoltenberg, “Barış ve güvenliğimizin bağlı olduğu tüm uluslararası kurallara dayalı düzeni yok etmeye çalışıyor” dedi.

"BU BİR SAVAŞ SUÇU"

Putin'e seslenen Stoltenberg, "Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar görüyoruz ve bu bir savaş suçu. Bu savaşı durdur. Kuvvetlerini geri çek. Diplomasiye dön” ifadelerini kullanarak, “Artan sivil kayıpları, şehirlerin ve altyapının anlamsız yıkımı ve büyük insani krizi dehşetle izliyoruz. Bu hepimiz için yürek parçalayıcı” dedi.

Ukrayna'nın BM Şartı'nda yer alan kendini savunma hakkını korumasına yardımcı olmak için bu desteğin sağlandığını ifade eden Stoltenberg, yaptırımlar ile Rus şirketlerini, bankalarını ve enerji tedarikçileri ile Putin'e yakın oligarkları hedef aldıklarını açıkladı.

"NATO ASKERİ VARLIĞINI İKİYE KATLADI"

Stoltenberg, “NATO'nun bu çatışmanın Ukrayna'nın ötesine sıçramamasını sağlamak sorumluluğudur. Çünkü böyle bir durum Ukrayna ve hepimiz için daha da tehlikeli, yıkıcı ve ölümcül olurdu. Dolayısıyla müttefikler, ittifakımızın doğusundaki savunma varlığını binlerce asker ve yüzlerce uçak ve gemiyle önemli ölçüde artırıyor. Son haftalarda oradaki varlığımızı ikiye katladık” dedi.

NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya desteğini artıracağını belirten Stoltenberg, savaşın Rusya'ya olan maliyetini artırmak, caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirmek için müttefikler Ukrayna'ya daha fazla askeri, insani ve mali yardım sağladığını aktardı.

"NATO TOPRAKLARININ HER KARIŞI SAVUNULACAK"

NATO topraklarının her karışını korunacağını ve savunulacağını yineleyen Stoltenberg, “Hepimiz, Ukrayna kuvvetlerinin Rus işgaline karşı cesurca direnme biçiminden ilham alıyoruz. Moskova şiddet ve saldırganlıkla ne elde etmeye çalışıyorsa başarısız olacak. Zaten başarısız oluyor” dedi.

"PUTİN, AVRUPA ÜLKELERİNİ REHİN TUTMAK İSTİYOR"

Stoltenberg, “Putin, Rusya sınırlarında daha az NATO istiyor. Ama daha çok NATO alıyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'yı bölmek istiyor. Ama her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Avrupa ülkelerini Rus petrolü ve gazıyla rehin tutmak istiyor. Bunun yerine ülkeleri tedariklerini çeşitlendirmeye zorluyor” dedi.

“ORTAĞIMIZ UKRAYNA İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”

Putin’in Ukrayna'daki özgürlük ve demokrasi ateşini söndürmek istediğini ifade eden Stoltenberg, “Ancak önümüzdeki günler ve haftalar ne kadar karanlık olursa olsun bu ateş yanmaya devam edecek. Avrupa ve Kuzey Amerika bu ateşi canlı tutmaya yardımcı olacak. Ortağımız Ukrayna ile dayanışma içindeyiz” dedi.

"NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ..."

Putin'in nükleer silah kullanma tehdidi için "pervasız ve tehlikeli" değerlendirmesinde bulunan Stoltenberg, Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin nükleer silahları olduğu sürece NATO'nun da nükleer caydırıcılığını elinde bulunduracağını kaydetti.

UÇUŞA YASAK BÖLGE AÇIKLAMASI

Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın hava sahasında uçuşa yasak bölge oluşturulması talebini ise yerine getiremeyeceğini belirterek, "Uçuşa yasak bölgenin uygulanması için Rusya'nın hava savunma sistemlerine saldırı gerekiyor. Bu NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma yaratır, Ukrayna'daki savaşı tırmandırır ve Avrupa'da NATO ve Rusya arasında tam teşekkülü bir savaşa neden olur." şeklinde konuştu. (AA-İHA)



