NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Arnavutluk'ta

TİRAN (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Arnavutluk ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı İlir Meta, Başbakanı Edi Rama ve Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Başkent Tiran'daki görüşme sonrası Başbakan Rama ile ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, üye olduğu andan itibaren Arnavutluk'un NATO'nun çok değerli bir paydaşı olduğunu belirtti.

Arnavutluk'un NATO'nun Letonya misyonunda da görev aldığını anımsatan Stoltenberg, "Geçen ay (Letonya'daki) trajik kazada hayatını kaybeden iki cesur Arnavut askere duyduğum minnettarlığı ifade etmek istiyorum." dedi.

Arnavut birliklerin, Kosova'nın istikrarına ve NATO'nun Afganistan misyonunda uluslararası terörle mücadeleye katkı sağladığını vurgulayan Stoltenberg, "NATO kendisini Arnavutluk'un güvenliğine adamış durumda. Büyük çalışma sayesinde Arnavutluk, Batı Balkanlarda barış ve istikrarın yerleşmesinde örnek teşkil ediyor." diye konuştu.

Stoltenberg, ülkedeki siyasi gelişmelere de değinerek, "Şiddetin her türlüsünün kullanımı ve demokratik kurumların baltalanması kabul edilmez. Her anlaşmazlık siyasi diyalog ve demokratik süreçlere katılımla çözülmelidir. Hiç şüphesiz seçimler üye ülkelerde temel demokratik süreçlerin parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.