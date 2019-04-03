WASHINGTON (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bazı teröristler dini, bazıları siyasi ideolojiyi suistimal ediyor. Birbirinden farklı olduğunu iddia edip, farklı nedenlerle savaşıyorlar ancak hepsi aynı. Hepsi nefrete, şiddete, masum erkekleri, kadınları ve çocukları öldürmeye inanıyor. Korkaktan başka bir şey değiller." dedi.

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da ABD Kongresinde düzenlenen oturumda konuştu.

ABD'ye NATO'ya uzun yıllardır çeşitli vesilelerle verdiği destekten dolayı teşekkür eden Stoltenberg, "ABD, NATO'nun omurgasıdır." ifadesini kullandı.

Stoltenberg NATO içinde farklı kültürel, coğrafik, ekonomik ve siyasi arka planlardan gelen ülkeler olduğuna işaret ederek, "Açık tartışmalar ve farklı fikirler, zayıflığın değil gücün göstergesidir." dedi.

- "Teröre karşı cevabımız, daha fazla açıklık ve demokrasi olmalı"

Terörün birçok şekilde ortaya çıktığını vurgulayan Stoltenberg, "Bazı teröristler dini, bazıları siyasi ideolojiyi suistimal ediyor. Birbirinden farklı olduğunu iddia edip farklı nedenlerle savaşıyorlar ancak hepsi aynı. Hepsi nefrete, şiddete, masum erkekleri, kadınları ve çocukları öldürmeye inanıyor. Korkaktan başka bir şey değiller." diye konuştu.