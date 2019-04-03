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NATO Genel Sekreteri'nden teröristlere "korkak" benzetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 20:10 | Son Güncelleme

Jens Stoltenberg: - "Bazı teröristler dini, bazıları siyasi ideolojiyi suistimal ediyor. Birbirinden farklı olduğunu iddia edip, farklı nedenlerle savaşıyorlar ancak hepsi aynı. Hepsi nefrete, şiddete, masum erkekleri, kadınları ve çocukları öldürmeye inanıyor. Korkaktan başka bir şey değiller" - "Özgürlük baskıya, hoşgörüsüzlük hoşgörüye ve sevgi nefrete üstün gelecek. Bunu Yeni Zelanda'daki (saldırıya uğrayan) camilerin bahçesine bırakılan çiçeklerde gördüm" - "Özgürlüğün engellenmesi gereken düşmanları var. Eğer bu düşmanları engelleyemezsek kavga etmek zorunda kalırız"

WASHINGTON (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bazı teröristler dini, bazıları siyasi ideolojiyi suistimal ediyor. Birbirinden farklı olduğunu iddia edip, farklı nedenlerle savaşıyorlar ancak hepsi aynı. Hepsi nefrete, şiddete, masum erkekleri, kadınları ve çocukları öldürmeye inanıyor. Korkaktan başka bir şey değiller." dedi.

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da ABD Kongresinde düzenlenen oturumda konuştu.

ABD'ye NATO'ya uzun yıllardır çeşitli vesilelerle verdiği destekten dolayı teşekkür eden Stoltenberg, "ABD, NATO'nun omurgasıdır." ifadesini kullandı.

Stoltenberg NATO içinde farklı kültürel, coğrafik, ekonomik ve siyasi arka planlardan gelen ülkeler olduğuna işaret ederek, "Açık tartışmalar ve farklı fikirler, zayıflığın değil gücün göstergesidir." dedi.

- "Teröre karşı cevabımız, daha fazla açıklık ve demokrasi olmalı"

Terörün birçok şekilde ortaya çıktığını vurgulayan Stoltenberg, "Bazı teröristler dini, bazıları siyasi ideolojiyi suistimal ediyor. Birbirinden farklı olduğunu iddia edip farklı nedenlerle savaşıyorlar ancak hepsi aynı. Hepsi nefrete, şiddete, masum erkekleri, kadınları ve çocukları öldürmeye inanıyor. Korkaktan başka bir şey değiller." diye konuştu.

Stoltenberg terörün, NATO üyelerinin özgürlüğüne, değerlerine ve yaşam şekillerine saldırdığını belirterek, "Teröre karşı cevabımız, daha fazla açıklık ve demokrasi olmalı. Değerlerimiz baskın gelecek. Özgürlük baskıya, hoşgörüsüzlük hoşgörüye ve sevgi nefrete üstün gelecek. Bunu Yeni Zelanda'daki (saldırıya uğrayan) camilerin bahçesine bırakılan çiçeklerde gördüm." görüşünü paylaştı.

- Rusya'ya "INF'ye geri dön" çağrısı

Rusya'nın geniş bir bölgede askeri varlık gösterdiğine işaret eden Stoltenberg, eski Rus ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi olayına da dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Rusya, İngiltere'de askeri seviyede sinir gazı kullandı. Suriye'deki katil Esed rejimine destek verdi. NATO müttefikleri ve ortaklarının parlamentolarına güç nakil şebekelerine kadar her alanda siber saldırılar düzenledi. Demokrasiye karşı saldırdı. Rusya'yı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) geri dönmeye davet ediyorum."

Özgürlüğün geçmişte olduğu gibi gelecekte de birçok düşmanı olacağını vurgulayan Stoltenberg, "Özgürlüğün engellenmesi gereken düşmanları var. Eğer bu düşmanları engelleyemezsek kavga etmek zorunda kalırız. Hitler barışçıl protestolar ile durdurulamazdı. Stalin kelimelerle engellenemezdi. DEAŞ diyalog yoluyla yenilmezdi." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO müttefiki ve ortağı ülkelere birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Kongredeki oturuma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de katıldı.

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Jens Stoltenberg NATO Washington

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