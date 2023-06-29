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NATO harekete geçiyor! ‘Güvenliğimizi korumak için kararlar alacağız’

29.06.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da Macron ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den tüm dünyayı ilgilendiren çarpıcı mesajlar geldi. Stoltenberg de Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ne işaret ederek, "Daha tehlikeli bir dünyada güvenliğimizi korumak için kararlar alacağız" dedi.

NATO harekete geçiyor! ‘Güvenliğimizi korumak için kararlar alacağız’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda NATO'nun rolünün her zamankinden daha önemli olduğunu belirterek, 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nde İttifakın savunma ve caydırıcılık konularının ön plana çıkacağına işaret etti.

Paris'te Elysee Sarayı'nda bir araya gelen Macron ve Stoltenberg, ikili görüşmeye geçmeden önce gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Macron, Ukrayna-Rusya Savaşı'na değinerek, NATO'nun rolünün her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Ukrayna ordusunun reforme edilmesi ve NATO ile çalışabilirliğini artırmak için yaptıkları yardımlara değinen Macron, bu ülkenin İttifaka katılım perspektifini somutlaştırmak için bir yol belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Macron, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının birlik mesajı verilmesi açısından büyük "jest" teşkil ettiğini vurgulayarak, İsveç'in NATO'ya katılması yönündeki beklentisini de dile getirdi.

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"GÜVENLİĞİMİZİ KORUMAK İÇİN KARARLAR ALACAĞIZ"

Stoltenberg de Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ne işaret ederek, "Daha tehlikeli bir dünyada güvenliğimizi korumak için kararlar alacağız." dedi.

Hafta sonu Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in Moskova yönetimine isyanı hakkında konuşan Stoltenberg, bunun Rusya'nın iç meselesi olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Ancak bu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya yürüttüğü yasa dışı savaşın, Rusya'daki bölünmelerini derinleştiren ve yeni gerilimlere yol açan stratejik bir hata olduğunun göstergesi." ifadesini kullandı.

Rusya'nın hafife alınmaması ve Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'nın geri alabildiği toprak oranında müzakere masasında güçlü olabileceğini kaydetti.

Stoltenberg, Vilnius Zirvesi'nde NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını daha da güçlendireceklerini belirterek, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla Brüksel'de üst düzey toplantı düzenleneceğini hatırlattı.

AA

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NATO Fransa Jens Stoltenberg macron

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