NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkeleri Afganistan'daki durumu ele aldı

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio katıldı. ABD Savuma Bakanı Lloyd Austin de toplantıda yer aldı.

GÜNDEM AFGANİSTAN

Toplantıda Afganistan'daki son durumun ele alındığı bildirildi.

ABD yönetimi, Afganistan'daki askerlerini 11 Eylül'e kadar bu ülkeden çekme kararı almıştı.

Blinken, çekilme kararını NATO müttefikleriyle değerlendireceklerini açıklamıştı.

NATO karargahındaki bu toplantının ardından NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları video konferans yöntemiyle toplantıya geçti. Bazı bakanların NATO karargahından katıldığı toplantının bitiminde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ABD Savunma Bakanı Austin ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Toplantıda Afganistan'ın yanı sıra Ukrayna içinde ve sınırında Rusya'nın askeri yığınağını artırmasının ardından son durumun ele alınacağı belirtilmişti. (AA)

