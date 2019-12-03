NATO liderleri ittifakın 70. yılında Londra'da toplanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İngiliz The Economist dergisine verdiği mülakatta NATO’yu "beyin ölümü" gerçekleşmiş bir ittifak olarak nitelendirmesi zirvede önemli bir gerilimin kaynağı olacak gibi duruyor.

Zirve, göstericilerin toplanmasının güç olduğu uzak, lüks bir otelde gerçekleşecek olsa da yaşanması beklenen tartışmaların etkileri tüm dünyaya hızla yayılabilir.

İngiltere’nin bu tercihinde ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye daha önce gerçekleştirdiği ziyaretlerde karşılaştığı büyük protesto gösterilerinin etkili olduğu değerlendiriliyor.

NATO liderler zirvesinin mekanı olarak resmi düzeyde Londra zikredilmekle birlikte, İngiliz hükümeti toplantı için başkente bir saat uzaklıkta bir bölgeyi tercih etti.

RUSI için kaleme aldığı analizde Eyal, Macron’un yorumunun Fransız siyasetçinin "önce konuşup sonra düşünme" siciliyle uyumlu bir çıkış olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin bağlamı dışına çıkarıldığının ileri sürüldüğüne dikkati çeken Eyal, "Acı gerçek şu ki röportajın tamamı okunsa da Macron'un sözlerini savunmak imkansız." ifadesini kullandı.

- Suriye örneği

Analizde, "Bay Macron NATO’nun dünde kaldığını söylemek istiyor ve ittifakın cenazesine ne kadar hazır olursak o kadar iyi olacağını kesinlikle en azından ima ediyor." değerlendirmesine yer veren Eyal, Fransız siyasetçinin bu yaklaşımının Avrupa’da savunma konusundaki tartışmanın önünü açmak şöyle dursun, daha da dondurduğunu belirtti.

Macron’un iddiasına kanıt olarak gösterdiği Suriye örneğinin de geçerliliği olmadığını belirten Eyal, şunları kaydetti:

"(Suriye) Avrupalıların pek az şey yapmaya gönüllü olmasının ama ABD’nin de kendi kanı ve parasıyla Avrupa’nın arzusunu yerine getirmek için gerekeni yapmasını istemesinin klasik bir örneğidir. Atlantik'in iki yakasının Suriye üzerindeki tartışması ne yenidir ne de alışılmadık. Bunu NATO’nun sonuna örnek olarak göstermek, Avrupa’nın sığınmacı krizini tutarlı şekilde ele almadaki başarısızlığını kıtanın ‘klinik ölümü’ne örnek olarak göstermekten daha inandırıcı olmaz."