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NATO’nun paylaşımı olay oldu! Tepkilerden sonra hemen sildiler…

09.03.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO’nun kadınlar günü nedeniyle paylaştığı mesajda kullandığı fotoğraf kriz yarattı. Ukraynalı kadın askerin olduğu bir fotoğrafı paylaşan NATO fotoğraftaki Nazi sembolünü fark etmeyince tepki yağdı. Gelen tepkilerin ardından paylaşım apar topar silindi. İşte son dakika NATO haberinin detayları…

NATO’nun paylaşımı olay oldu! Tepkilerden sonra hemen sildiler…

Son dakika haberleri: NATO, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bütün kadınlar özgür ve eşit yaşamalı.” dedi ve Ukraynalı bir kadın askerin fotoğrafını paylaştı. Paylaşılan askerin üniformasında, Nazi sembolü “kara güneş” arması vardı. NATO, söz konusu paylaşımı gelen tepkilerin ardından sildi.

Rusya- Ukrayna savaşının devam ettiği şu günlerde NATO, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

NATO'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bütün kadınlar özgür ve eşit yaşamalı. Bu Kadınlar Günü'nde kalbimiz Ukraynalı kadınların yanında. Onların dayanıklılığı, direnci ve kuvveti, Ukrayna ulusunun ruhunu simgeliyor." ifadelerine yer verildi.

"KARA GÜNEŞ" SEMBOLLÜ ASKERİ PAYLAŞTILAR

Ancak bu paylaşımda Ukraynalı kadın askerin üzerinde bulunan sembol dikkat çekti. NATO'nun paylaştığı kadının üzerinde Nazizm sembolü olan "Kara Güneş" yer alıyor.
Söz konusu paylaşım tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından NATO sosyal medya ekibi apar topar paylaşımı kaldırdı.

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KARA GÜNEŞ SEMBOLÜ NEDİR?

Kara Güneş (Schwarze Sonne) bir Nazi sembolü ve bir tür güneş çarkıdır. Neo-Naziler ve bazı okültist altkültürler tarafından, Satanizm gibi, Nazi Almanyası sonrası bağlamında kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü NATO
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