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NATO'ya alternatif mi geliyor? Avrupa tarihinde bir ilk!

21.03.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyada dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Son olarak Avrupa’dan çok dikkat çekici bir karar geldi. “NATO’ya alternatif mi olacak?” sorusunu akıllara getiren bu karara göre, AB Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları, AB’nin savunma ve güvenlik politikaları konusunda ortak politikalara yön verecek “Stratejik Pusula” belgesini kabul etti ve askeri kabiliyeti olan bir yapı kurulmasına yeşil ışık yaktı. Söz konusu karar AB tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

NATO'ya alternatif mi geliyor? Avrupa tarihinde bir ilk!

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları bir araya geldi. Toplantıda AB’nin savunma ve güvenlik politikaları konusunda ortak politikalara yön verecek "Stratejik Pusula’’ belgesi kabul edilerek, AB tarihinde ilk kez askeri kabiliyeti olan bir yapı kurulmasına yeşil ışık yakıldı.

ASKERİ BİR OLUŞUM İÇİN KARAR ALINDI

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB’nin 5 bin askerden oluşan ve gerekli durumlarda hızlı ve etkin cevap verme amacıyla kullanılabilecek askeri bir oluşum için karar aldığını belirtti. Borrell, "AB gerektiğinde kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlayabilme kapasitesine sahip olmalıdır’’ ifadelerini kullanarak, söz konusu yapının yeni bir ordu olmadığını ve üye ülke orduları arasında verimli bir koordinasyon sağlamasının hedeflendiğini aktardı.

"NATO'YA ALTERNATİF DEĞİL"

AB’nin kurmayı öngördüğü askeri yapının bir AB ordusu olmadığını söyleyen Borrell, "Bu yapı NATO’ya alternatif değil’’ ifadelerini kullandı. AB’nin mevcut savunma ve güvenlik harcamalarının 200 milyon euro olduğunu ve bunun üye ülkelerin gayrisafi milli hasılaya (GSMH) göre yüzde 1,5’luk bir orana tekabül ettiğini belirten Borrell, “Aynı işi iki kez yapmadan NATO’nun askeri kapasitesine ek olacak yeni askeri harcamalar yapmamız gerekiyor. Bizim bu harcamalarımız Rusya’nın kapasitesinden 3-4 kat daha büyük’’ diye konuştu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA BİR TEPKİ Mİ?

AB’nin aldığı bu yeni askeri işbirliği kararının Ukrayna savaşına bir tepki olmadığını söyleyen Borrel, “Burada iki yıllık bir çalışmanın sonucundan bahsediyoruz. Söz konusu karar Rusya-Ukrayna savaşına bir tepki olarak ortaya çıkmadı. AB olarak kendi güvenliğimizi sağlayabilmek için bu çalışmayı yapıyorduk’’ dedi.
Yakın geçmişte henüz savaş yokken Avrupa güvenliğinin tehlikede olabileceği yönünde demeçler vererek konuya dair dikkat çekmeyi hedeflediğini söyleyen Borrell, “Bugün bu durum gerçek oldu. Avrupa’nın güvenliği tehdit ediliyor ve tehlike altında. Önceden başladığımız bu çalışmanın bugün haklı olduğu görüldü’’ dedi.

TOPLANTIDA MALİ DE ELE ALINDI

AB Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ortak gündemle Mali’yi de görüştüğünü bildiren Borrell, "Mali’ye bugüne kadar askeri ve mali desteklerde bulunduk. Son gelişmelerden sonra mevcut Mali geçiş idaresinden AB misyonları için etkin güvence istedik. Mali makamlarından bu talebimize cevap bekliyoruz. Gelecek cevaba göre AB’nin tavrı oluşacaktır. Biz Mali hükümetine yönelik desteği kestik ancak Mali halkını doğrudan desteklemeye devam edeceğiz’’ dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği NATO Rusya Ukrayna
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