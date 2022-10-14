Ne batık kalır ne de kuruluk! Tüm problemleri pul pul dökecek

Cilt bakımında peeling oldukça önem taşıyor. Cildin çok daha yumuşak, nemli ve pürüzsüz olmasını sağlayan peelingi düzenli olarak yapmak gerekiyor. Pürüzsüz tene sahip olan kadınların ortak sırrı olarak görülen peeling en iyi evde doğal ürünler ile yapılıyor. Evde yapacağınız peelingin ardından cildinize uygun nemlendiriciyi sürerek cildinizin daha uzun süre yumuşak kalmasını sağlayabilirsiniz.

DOĞAL PEELİNG TARİFLERİ

DENİZ TUZU

Bu ovma cildin yüzeyindeki tüm kiri ve yağı etkili bir şekilde temizlemeye yardımcı olabilir. Cildinize zarar verebileceğinden kaba tuzlar değil, öğütülmüş deniz tuzu kullanın. Ayrıca tuz, anti bakteriyel özelliklere sahiptir ve belirli cilt rahatsızlıklarınız varsa iyi bir seçenek olabilir.

KAHVE TELVESİ

Bu, kullanabileceğiniz başka bir ovmadır. Kahve tozunun granülleri, vücudu iyice fırçalamaya ve cildin yüzeyindeki tüm kir ve yağı temizlemeye yardımcı olabilir. Üstelik kahvenin kokusu gerçekten çok güzel.

BAL VE ŞEKER PEELİNGİ

Şeker harika bir eksfoliyandır ve balın cilt rahatsızlıklarına yardımcı olabilecek antibakteriyel özellikleri vardır. Ayrıca bal cilt için besleyicidir ve bu peelingi kullanmak yağ, kir ve ölü cilt hücrelerinden kurtulmanıza yardımcı olabilir.

