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"Ne Olur Gitme" filmine Kütahya'da gala

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 14:53 | Son Güncelleme

"Ne Olur Gitme" filmine Kütahya'da gala

Yüksel Torun'un yönettiği sinema filmi "Ne Olur Gitme"nin galası, filmin çekildiği Kütahya'nın Emet ilçesinde yapıldı.

Yönetmen Torun ve filmde rol alan oyuncular Karaderili Şirketler Grubu'na ait Emet Termal Otel'deki gala törenine katıldı.

Torun, ilçe halkından yetenekli kişilerin de rol aldığı, aksiyon ve dram içeren bir sinema filmi çektiklerini söyledi.

İstanbul dışında film çekerken büyük zorluklarla karşılaştıklarını belirten Torun, şöyle konuştu:

"Filmi çekmek için Emet'e geldiğimizde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bize büyük destek verdi. Anadolu'nun birçok yerinde konaklama imkanı bulunmuyor. Bu nedenle İstanbul'un dışında film çekmek zor oluyordu. Burada biz şanslıydık ve Karaderili Grup'un ilçedeki termal otelinin misafiri olduk. Güzel bir film ortaya çıkardığımıza inanıyorum."

- "Emet halkı bizi ailesi gibi gördü"

Oyuncu Yusuf Atala da ilçe halkına çekimler boyunca kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Film kadrosunun ve çekim ekibinin çok iyi olduğunu aktaran Gaye Turgut Evin de "Gerçekten bir aile gibiydik. Emet halkı bizi ailesi gibi gördü." ifadesini kullandı.

İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan da filmin küçük bir Anadolu ilçesi olan Emet'in doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlayacağını vurguladı.

Emet Termal Otel Müdürü Mustafa Hügül de Karaderili Şirketler Grubu olarak her zaman sanata ve sanatçıya destek vermenin gururu içinde olduklarını söyledi.

Gösterimin ardından filmde rol alan oyunculara çini tabak hediye edildi.

Sinema filminin oyuncu kadrosunda Yeşim Salkım, Eren Vurdem, Yusuf Atala, Gaye Turgut Evin, Cengiz Okuyucu, Ümit Acar, Orhan Milli, Ramazan Doğan, Semih Baysal, Ezel Salık, Abidin Adıyaman, Furkan Baysal, Asuman Sibel Mert ve çocuk oyuncu Ayşe Tuana Şahin bulunuyor.

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