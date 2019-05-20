"Ne Olur Gitme" filmine Kütahya'da gala

Yüksel Torun'un yönettiği sinema filmi "Ne Olur Gitme"nin galası, filmin çekildiği Kütahya'nın Emet ilçesinde yapıldı.

Yönetmen Torun ve filmde rol alan oyuncular Karaderili Şirketler Grubu'na ait Emet Termal Otel'deki gala törenine katıldı.

Torun, ilçe halkından yetenekli kişilerin de rol aldığı, aksiyon ve dram içeren bir sinema filmi çektiklerini söyledi.

İstanbul dışında film çekerken büyük zorluklarla karşılaştıklarını belirten Torun, şöyle konuştu:

"Filmi çekmek için Emet'e geldiğimizde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bize büyük destek verdi. Anadolu'nun birçok yerinde konaklama imkanı bulunmuyor. Bu nedenle İstanbul'un dışında film çekmek zor oluyordu. Burada biz şanslıydık ve Karaderili Grup'un ilçedeki termal otelinin misafiri olduk. Güzel bir film ortaya çıkardığımıza inanıyorum."

- "Emet halkı bizi ailesi gibi gördü"

Oyuncu Yusuf Atala da ilçe halkına çekimler boyunca kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Film kadrosunun ve çekim ekibinin çok iyi olduğunu aktaran Gaye Turgut Evin de "Gerçekten bir aile gibiydik. Emet halkı bizi ailesi gibi gördü." ifadesini kullandı.