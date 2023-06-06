HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ne yaptılarsa da oradan çıkaramadılar: İlk defa gördükleri yılan panik yarattı! "Avcılar'da bunu görmek de nasip oldu"

Ne yaptılarsa da oradan çıkaramadılar: İlk defa gördükleri yılan panik yarattı! "Avcılar'da bunu görmek de nasip oldu"

06.06.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Avcılar semtinde arabanın jantına giren yılanı çıkartmaya çalışan mahalleli ne yaptıysa başaramadı. Büyük panik yaratan yılanı ilk kez gördüklerini belirten mahalle sakinleri "Altyapı çalışmasından dolayı yılan ve fareleri çok görmeye başladık. Dört beş tane fareyi imha ettik. Bu yılanı da ilk defa görüyoruz" dedi.

Ne yaptılarsa da oradan çıkaramadılar: İlk defa gördükleri yılan panik yarattı! "Avcılar'da bunu görmek de nasip oldu"

Avcılar'da Ambarlı Mahallesi'nde Ahmet Canarslan sokakta yürürken kedinin bir arabanın lastiğindeki janta baktığını gördü. Daha sonra janttaki yılanı fark etti. Mahalleli yılanı çıkarmak için seferber olsa da yılan janttan çıkmak bilmedi. Sonunda yılan çıkmaya çalışırlarken yakalandı. Canarslan altyapı çalışmasının uzun sürdüğünü ve yılan ve farelerin çoğaldığını ifade etti.

avcilarda-mahallelinin-yilan-isyani_7982_dhaphoto2

NE YAPTILARSA YILAN ÇIKMADI

Kedinin yılana yaklaştığını ancak korktuğunu gören mahalle esnafı Ahmet Canarslan olaya müdahale etti. Yoldan geçen bir kadın da eline sardığı poşetle yılanı lastik jantından çıkarmak istedi ama sonuç alamadı. Bu kez süpürgeyle lastik jantından çıkarılmaya çalışılsa da yılan janttan çıkmadı.

avcilarda-mahallelinin-yilan-isyani_7982_dhaphoto5

"ALTYAPI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI YILAN VE FARELERİ ÇOK GÖRMEYE BAŞLADIK"

Bunun üzerine kaldırım taşıyla yılana müdahale eden Ahmet Canarslan, "Sokakta yürürken baktım kedi lastikler arasında bir şeye bakıyor. Baktım ki yılan. Bizim burada uzun süren bir altyapı çalışmamız var. Altyapı çalışmasından dolayı yılan ve fareleri çok görmeye başladık. Dört beş tane fareyi imha ettik. Bu yılanı da ilk defa görüyoruz. Büyük bir yılandı, tekerleğe dolanmıştı çıkartamadık. Çocuklarımız çok korkuyorlar. Avcılar gibi bir yerde bu yılanı da görmek nasip oldu. Tam da dışarı çıkmaya çalışırken yakaladık" dedi.

avcilarda-mahallelinin-yilan-isyani_7982_dhaphoto6

avcilarda-mahallelinin-yilan-isyani_7982_dhaphoto4

avcilarda-mahallelinin-yilan-isyani_7982_dhaphoto3

avcilarda-mahallelinin-yilan-isyani_7982_dhaphoto1

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kediye işkence' ihbarında ortalık karıştı! Polisin kafasına taşla vurup...'Kediye işkence' ihbarında ortalık karıştı! Polisin kafasına taşla vurup...
Kılıçdaroğlu'na oy veren tek kişiyi bulmak için seferber oldular!Kılıçdaroğlu'na oy veren tek kişiyi bulmak için seferber oldular!
Bakan Fidan'dan ilk mesajlar! O konuya vurgu yaptıBakan Fidan'dan ilk mesajlar! O konuya vurgu yaptı
Anahtar Kelimeler:
Avcılar yılan

En Çok Okunan Haberler

Gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

Gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

Akif Çağatay Kılıç Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Akif Çağatay Kılıç Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

DEVA ve Gelecek Partisi ile ilgili sürpriz iddia! Birleşiyorlar…

DEVA ve Gelecek Partisi ile ilgili sürpriz iddia! Birleşiyorlar…

Yeni MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı belli oldu

Yeni MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı belli oldu

Erdoğan'ın vaatleri arasındaydı, ilk kez bugün masada!

Erdoğan'ın vaatleri arasındaydı, ilk kez bugün masada!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.