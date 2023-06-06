Ne yaptılarsa da oradan çıkaramadılar: İlk defa gördükleri yılan panik yarattı! "Avcılar'da bunu görmek de nasip oldu"

Avcılar'da Ambarlı Mahallesi'nde Ahmet Canarslan sokakta yürürken kedinin bir arabanın lastiğindeki janta baktığını gördü. Daha sonra janttaki yılanı fark etti. Mahalleli yılanı çıkarmak için seferber olsa da yılan janttan çıkmak bilmedi. Sonunda yılan çıkmaya çalışırlarken yakalandı. Canarslan altyapı çalışmasının uzun sürdüğünü ve yılan ve farelerin çoğaldığını ifade etti.

NE YAPTILARSA YILAN ÇIKMADI

Kedinin yılana yaklaştığını ancak korktuğunu gören mahalle esnafı Ahmet Canarslan olaya müdahale etti. Yoldan geçen bir kadın da eline sardığı poşetle yılanı lastik jantından çıkarmak istedi ama sonuç alamadı. Bu kez süpürgeyle lastik jantından çıkarılmaya çalışılsa da yılan janttan çıkmadı.

"ALTYAPI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI YILAN VE FARELERİ ÇOK GÖRMEYE BAŞLADIK"

Bunun üzerine kaldırım taşıyla yılana müdahale eden Ahmet Canarslan, "Sokakta yürürken baktım kedi lastikler arasında bir şeye bakıyor. Baktım ki yılan. Bizim burada uzun süren bir altyapı çalışmamız var. Altyapı çalışmasından dolayı yılan ve fareleri çok görmeye başladık. Dört beş tane fareyi imha ettik. Bu yılanı da ilk defa görüyoruz. Büyük bir yılandı, tekerleğe dolanmıştı çıkartamadık. Çocuklarımız çok korkuyorlar. Avcılar gibi bir yerde bu yılanı da görmek nasip oldu. Tam da dışarı çıkmaya çalışırken yakaladık" dedi.

(DHA)

