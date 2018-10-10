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Neden öldürdün?' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 15:45 | Son Güncelleme

Antalya'da, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen birlikte yaşadığı Ziynet T.'yi (36) oğlunu okula götürürken yol ortasında tabancayla vurup öldüren Ekrem Çatal (61), adliyeye sevk edildi

Neden öldürdün?' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...

Olay, 5 Ekim günü sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak üzerinde meydana geldi. Masözlük yapan, 1 çocuk annesi Ziynet T., iddiaya göre, 4 Ekim akşamı birlikte yaşadığı Ekrem Çatal'a ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılık kararını duyan Çatal ile Ziynet T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ekrem Çatal, evi terk etti.

5 Ekim sabahı oğlu M.C.T.'yi (7) okula götürmek üzere evden çıkan Ziynet T., sokak üzerinde Ekrem Çatal ile karşılaştı. Otomobilin içinden Ziynet T.'ye bağıran Çatal, ardından yanında getirdiği tabancayla kadına 3 el ateş etti. Göğsünden ve karın boşluğundan ağır yaralanan Ziynet T., oğlunun gözü önünde yere yığıldı. Ekrem Çatal ise kaçarak izini kaybettirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, Ziynet T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

CADDEDE YÜRÜRKEN YAKALANDI

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 4 gündür kaçan Ekrem Çatal'ın Varsak Mahallesi'nde olduğunu belirleyince dün saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi. Ekrem Çatal'ı caddede yürürken gözaltına alan polis, yapılan aramada cinayette kullandığı düşünülen tabancayı da ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen Çatal, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eşinden bir süre önce boşanan ve 4 çocuğu bulunan Ekrem Çatal, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Önce sağlık kontrolünden geçirilen Çatal, "Cinayeti neden işlediniz" diye sonra gazetecilere, "Çok mu merak ediyorsunuz?" diye karşılık verdi.

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