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Netanyahu'dan Macron'a İran uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.08.2019 21:00 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın bölgede "saldırganlığını artırdığını" iddia ederek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a böylesi bir süreçte Tahran yönetimiyle görüşmenin "doğru olmadığını" söyledi.

Netanyahu'dan Macron'a İran uyarısı

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile Macron bölgesel gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa tarafının isteği üzerine yapıldığı belirtilen görüşmede, her türlü saldırıya karşı İsrail'in kendisini koruyacağını kaydeden Netanyahu, "Bölgede saldırganlığını artıran İran ile görüşmek için doğru bir zaman değil." ifadesini kullandı.

Macron, Fransa'nın Biarritz kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nin son gün oturumunun ardından ABD Başkanı Donald Trump ile ortak basın toplantısı düzenlemiş, burada yaptığı açıklamada, gelecek haftalarda Başkan Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görüşmesini istediğini belirterek, "Görüşmenin gerçekleşebilmesi ve anlaşma yapılabilmesi için şartları oluşturduk." demişti.

Trump da Ruhani ile görüşme ihtimaline ilişkin "Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim." ifadesini kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Trump'ın açıklamasına, "Yaptırımları sona erdirmedikleri sürece İran-ABD ilişkileriyle ilgili hiçbir olumlu gelişmeye şahit olmayacağız." cevabını vermişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Netanyahu Fransa israil

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terörist ısrail.umarim ölmeden önce çöküşünü yok oluşunu görürüm
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