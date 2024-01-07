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  4. Netanyahu köşeye sıkıştı! Kendi bakanlarına yalan makinesi testi uygulayacak

Netanyahu köşeye sıkıştı! Kendi bakanlarına yalan makinesi testi uygulayacak

07.01.2024 17:41 | Son Güncelleme:
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kendi kabinesine dahi güvenemez hale geldi. Öyle ki Netanyahu'nun kabine toplantılarına katılan bakanlara yalan makinesi testi yapılmasıyla ilgili yasa hazırlığında olunduğu bildirildi.

Netanyahu köşeye sıkıştı! Kendi bakanlarına yalan makinesi testi uygulayacak

İsrail merkezli Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, Netanyahu, güvenlik ve kabine toplantılarına katılan tüm bakanların yalan makinesi testine tabi tutulmasına ilişkin bir yasa teklifinde bulunacak.

"SIZINTI BELASINDAN MUZDARİP"

Habere göre Netanyahu bu planını, "İsrail Meclisinin sızıntı belasından muzdarip olduğunu" belirttiği kabine toplantısı sırasında duyurdu.

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Netanyahu, "böyle devam etmeye hazır olmadığını" belirterek, bu yasanın geçmesi gerektiğini söyledi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Güvenlik Kabinesinin 4 Ocak'ta yapılan toplantısında birçok bakan ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasında hararetli tartışmalar yaşanmıştı.

Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid, "Kabineden sızanlar bir rezalet ve kabinenin tehlikeli olduğunun bir başka kanıtı." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

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İsrail Binyamin Netanyahu
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