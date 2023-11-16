Netanyahu'nun tepki çeken sözlerine Fahrettin Altun'dan yanıt geldi!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında “İsrail yönetimi Gazzeli çocuklara kadınlara ve sivillere karşı insanlık tarihinin en kalleş saldırılarını düzenliyor. İsrail bir terör devletidir” ifadesini kullanmıştı.

"İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİDİR"

Erdoğan, “Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun, Hamas Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti ve seçimi kazandıktan sonra da hakkını haklarını elinden aldınız” demişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İsrail bir terör devletidir” ifadesine tepki gösterdi.

Netanyahu’nun Sözcüsü Ofir Gendelman, X hesabından Netanyahu’nun şöyle dediğin paylaştı:

“Terörizmi destekleyen güçler var: Onlardan biri de Türkiye lideri Erdoğan. Erdoğan İsrail’i terör devleti olarak adlandırıyor anacak Hamas’ın terör eylemlerini destekliyor. Kendisi Türkiye’deki köyleri bombaladı. Biz ondan ders almayacağız.”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Netanyahunun tepki çeken sözlerine yanıt verdi. Altun şu ifadeleri kullandı;

İsrail Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın dikkatleri sivillere karşı işledikleri savaş suçlarından başka yöne çekme çabaları bizi şaşırtmıyor.

GAZZE'DE NELER YAPTIĞINI TÜM DÜNYA GÖRDÜ!

İsrail hükümeti Filistinlilere yönelik yaptıkları saldırılar hakkında nasıl dezenformasyon yayıyorsa en tepedeki liderleri de şimdi Türkiye hakkında yalanlar yaymakla meşgul. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hiçbir zaman gerçekleri söylemekten korkmadı ve korkmamaya da devam edecektir. İsrail hükümetinin bir ayı aşkın süredir Gazze'de neler yaptığını tüm dünya gördü. Hiçbir dezenformasyon gerçekleri gizleyemez. Kariyerini onlarca yıldır her türlü barış şansını yok etmek üzerine inşa etmiş bir siyasetçi olarak Netanyahu'nun, Filistinli sivilleri hedef alan anlamsız savaşıyla ilgili gerçekleri duymayı kaldıramayacağı açıktır.

BÖLGEDE BARIŞ İNŞA ETMEK GİBİ BİR DERTLERİ YOKTUR!

Netanyahu ve onun gibi aşırılık yanlısı unsurlar işgal, etnik temizlik ve savaş suçlarının sürdürücüleridir. Bölgede barış inşa etmek gibi bir dertleri yoktur ve ellerine geçen her fırsatta savaş için bastırmaya devam edeceklerdir.

İsrailli siyasetçiler sürekli şiddet konusunda ısrarcı olsalar da dünya, kalıcı barışı sağlamak için şimdi harekete geçmelidir. Adil ve hakkaniyetli bir barış için birleşerek onları bu kötü emellerinden mahrum bırakmalıyız. İsrailli siyasetçilerin Filistinli sivillere karşı işledikleri suçları bir kez daha kınıyoruz. Kamuoyu önünde çoktan kaybettiler. Liderliğimize yalan ve iftiralarla saldırarak bu gerçeği gizleyemezler. İsrail'in sistematik savaş çığırtkanlığı ve dezenformasyon kampanyalarına rağmen barış için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Türkiye Filistin'i asla terk etmeyecektir!







