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Nevşehir'de bir ilk! Siyasi tarihi boyunca hiç olmamıştı

15.05.2023 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçları resmi olmayan göstergelere göre büyük ölçüde belli oldu. 14 Mayıs seçimlerinde Nevşehir bir ilke imza attı. MHP'den kentte 1. sıradan aday gösterilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, Nevşehir tarihinin ilk kadın milletvekili oldu. İşte detaylar...

Nevşehir'de bir ilk! Siyasi tarihi boyunca hiç olmamıştı

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre 28. dönem Nevşehir Milletvekilliğinde 1. Sıradan aday olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, 41 bin 121 oyla Milletvekili seçildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, kesin olmayan sonuçlara göre, Nevşehir siyasi tarihinin ilk kadın milletvekili oldu.

Nevşehir’de, 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri’nde, AK Parti 2, MHP ise 1 vekille mecliste temsil edilecek. MHP 1. Sıra milletvekili adayı olarak seçim kampanyalarını yürüten kadın milletvekili adayı Filiz Kılıç, Nevşehir siyasi tarihinde mecliste Nevşehir’den seçilen ilk kadın milletvekili olma unvanını da kazanmış oldu.

FİLİZ KILIÇ KİMDİR?

Prof. Dr. Filiz Kılıç, 1964 yılında Avanos’ta dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı. 1987 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1995 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında da profesör unvanını almaya hak kazandı. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (GÜADEK) üyeliği, yönetim kurulu üyelikleri, bölüm başkan yardımcılığı, proje başkan ve yardımcılıkları görevlerinde bulundu. 2008 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kurucu rektörlüğüne atandı. Rektörlük süresi dolduğu için 10.3.2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya görevini teslim etti. Filiz Kılıç, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP’nin Nevşehir Belediye Başkan Adayı olarak Nevşehir tarihinin ilk kadın belediye başkan adayı oldu. Ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı olan Kılıç 14 Mayıs 2023 Genel seçimlerde MHP Nevşehir Milletvekili oldu.

Filiz Kılıç, evli ve iki çocuk annesidir.

İHA

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