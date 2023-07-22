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  4. Nevşehir'de vahşet! Eşini ve 6 yaşındaki kızını katletti

Nevşehir'de vahşet! Eşini ve 6 yaşındaki kızını katletti

22.07.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de korkunç bir olay yaşandı. Bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini ve 6 yaşındaki kızını tatil amacıyla geldikleri otelin havuzunda bıçaklayarak öldürdü. Polis olay yerinden kaçan Y.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki kızı H.T. ile Avanos’a tatile gelen Z.T.’nin boşanma aşamasında olduğu eşi Y.T., Adana’dan kendi aracı ile eşi ve kızının bulunduğu otele geldi. Anne ve kızı havuzda yüzdüğü sırada otele giren Y.T. ile Z.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.T. üzerinde bulunan bıçakla eşi Z.T. ile kızı H.T.’yi bıçakladı.

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OLAY YERİNDEN KAÇTI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Y.T. de aracıyla olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerde Z.T. ile kızı H.T.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, emniyet ekipleri de olay yerinden kaçan Y.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Nevşehir

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