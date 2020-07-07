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  4. Nevşin Mengü, Berna Laçin ve Canan Kaftancıoğlu söylemine savcılık takipsizlik kararı verdi

Nevşin Mengü, Berna Laçin ve Canan Kaftancıoğlu söylemine savcılık takipsizlik kararı verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 12:16 | Son Güncelleme

Oyuncu Berna Laçin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve avukat Feyza Altun’a yönelik sosyal medya hesabından 1 Mayıs 2020 tarihinde yapılan çirkin paylaşım büyük tepkilere neden olmuştu. Kadir G., Twitter’da elmerubaba isimli kullanıcı ismiyle darbe paylaşımı yapmıştı. Söz konusu paylaşımda isimleri geçen Berna Laçin, Canan Kaftancıoğlu, Nevşin Mengü ve Feyza Altun duruma sert bir tavır takınmayı seçti.

Nevşin Mengü, Berna Laçin ve Canan Kaftancıoğlu söylemine savcılık takipsizlik kararı verdi

Kadir G. 1 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda adı geçen şahıslar için; “Darbeye yeltenirlerse, Nevşin benim, Berna benim, Feyza Altun benim. Canan'ı ben almam. Aklınızdan bile geçirmeyin, şimdiden söyleyeyim” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada adeta infial yaratan paylaşımın ardından Berna Laçin savcılığa şikayette bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir G. Hakkında “ sesli ve yazılı görüntülü bir ileti ile hakaret” ve “tehdit” suçlarından soruşma başlattı.

Yapılan Paylaşım Ağır Eleştiri Kabul Edildi

Berna Laçin'in şikayeti üzerine açılan dava sonuçlandı. Savcılık paylaşımı yapan Kadir G. Hakkında kovuşturmaya yer olmadığından takipsizlik kararı verdi. Kararda tehdit unsuru oluşturacak herhangi bir eylemin söz konusu olmadığının altı çizildi.
Takipsizlik kararında paylaşımın “ağır eleştiri niteliğindeki davranış, kaba söz ve nezaket dışı hitap tarzı” öğelerini içerdiği belirtildi. Bu tür öğelerin hakaret suçu olmadığı da açık bir dille söylendi. Kararda son olarak hakaretin kapsamı belirtilerek; “Açık olmayan bazı sözlerin hakaret kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi için bu sözlerin içeriğinin bulunması ya da çok açık biçimde anlaşılır olması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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