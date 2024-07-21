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  4. Nevşin Mengü'yü kızdıran 'sahil' yorumu! Kapalısı da var mayolusu da, sorun ne?

Nevşin Mengü'yü kızdıran 'sahil' yorumu! Kapalısı da var mayolusu da, sorun ne?

21.07.2024 11:57
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İstanbul'da yüksek sıcaklık ve nem oranından bunalan vatandaşlar soluğu plajlarda alıyor. Sosyal medyada Caddebostan sahilinde denize girenlerin oluşturduğu kalabalığın görüntüsü dikkat çekti. Gazeteci Nevşin Mengü "Ganj nehri değil, Caddebostan sahili" yorumuna kayıtsız kalamayıp tepki gösterdi.

Nevşin Mengü'yü kızdıran 'sahil' yorumu! Kapalısı da var mayolusu da, sorun ne?

Ülke genelinde hakim olan yüksek nem oranından İstanbullular da payını alıyor. Haliyle vatandaşlar serinleyip nefes almak için plajlara, sahillere akın etti. Caddebostan sahili de denize girmek için en çok tercih edilen noktalardan biri.

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CADDEBOSTAN SAHİLİNE AKIN ETTİLER

Sosyal medyada bir kullanıcı Caddebostan sahilindeki kalabalığı paylaştı. Görüntülerde sahilin tıklım tıklım dolu olduğu, denize girenlerin sayısının da bir hayli çok görüldü.

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MENGÜ'YÜ KIZDIRAN YORUM

O paylaşımdaki "Ganj nehri değil Caddebostan sahili" yorumu gazeteci Nevşin Mengü'nün tepkisini çekti. Mengü söz konusu kalabalığın İstanbul'un kalabalık olmasından kaynaklandığını belirterek "Sorun nedir?" diye sordu.

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"PAHALI BEACHLERE DE BEDAVA HALK PLAJLARINA DA KIZILIYOR"

Sosyal medya hesabından görüntüyü alıntılayarak paylaşım yapan Mengü şunları kaydetti:

"Pahalı beachlere kızılıyor. Bedava halk plajlarına kızılıyor. Tam olarak ne isteniyor acaba? Hava aşırı sıcak, insanlar sahile inmiş. Kapalısı da var mayolusu da var, herkes kendi halinde takılıyor. Kalabalık, çünkü İstanbul kalabalık. Sorun nedir?"

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Ekran görüntüsü 2024-07-21 113551Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşin Mengü Caddebostan Sahili plaj sahil
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