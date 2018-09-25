New York'ta Türkiye'nin insani yardım politikası konuşuldu

Panelde, Türkiye'deki Suriyelilerin barındığı kampları ziyareti sırasında çocukların savaşta çektiği acılara şahit olduğunu belirten Dr. Öz, Suriyeli çocukların çoğunun büyük bir travma yaşadığını ifade etti. Öz, "Bu çocuklara destek vermezsek bir nesli kaybetmiş oluruz. Ya şimdi bir şeyler yapacağız ya da sonra. Şimdi yaparsak etkisi daha büyük olacak." dedi.

ABD'nin New York kentinde SETA Washington DC ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ABD'nin ortaklaşa düzenlediği "Günümüzün İnsani Meydan Okumalarında Türkiye'nin Rolü" başlıklı konferansa Dr. Mehmet Öz, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve "People Demand Change" adlı sivil toplum kuruluşunun direktörü Bassam Barabandi konuşmacı olarak katıldı.

NEW YORK (AA) - New York'ta düzenlenen panelde konuşan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde insani yardım çabalarında dünyaya örnek olduğunu söyledi.

- "Türkiye, dünyaya örnek oluyor"

Prof. Dr. Duran ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, insani yardım çabalarında dünyaya örnek oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin dünyada insani yardım hesaplarına meydan okuduğunu vurgulayan Duran, Türkiye'nin insani yardımlarını siyasi, politik veya ekonomik hesaplarla yapmadığını dile getirdi.

Duran, Türkiye'nin bölgede sorumluluğunun farkında olan bir aktör olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin omuzunda ağır ve büyük bir yük var ve uluslararası toplum bu konuda Türkiye'ye yardım etmelidir. Bu yüzden dünyanın dikkatini bu duruma çekmek üzere New York'ta bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

- "Sadece insani yardım yapmıyoruz"

AFAD Başkanı Güllüoğlu da konuşmasında, Türkiye'nin özellikle Suriye'de yaptığı insani çalışmalara değindi.

Yardımların ırk, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin yapıldığını vurgulayan Güllüoğlu, "Bizler sadece insani yardım yapmıyoruz, aynı zamanda kalıcı bir kalkınma sağlanmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.