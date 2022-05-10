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NFC ile İstanbul Kart yükleme: NFC özelliği ile İstanbul kart akbile para nasıl yüklenir?

08.05.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NFC, Bluetooth ve Wi-Fi’ye nazaran daha zayıf güçlerde çalışan ve kısa mesafelerde kullanılabilen bir kablosuz paylaşım teknolojisidir. NFC’nin temelinde bu teknolojiye sahip cihazların kısa mesafede Wi-Fi ya da Bluetooth’a gerek kalmadan veri alışverişi yapmasını sağlamak vardır. NFC ile fotoğraf, video, belge paylaşımının yanı sıra temassız ödeme ve kartlara para yükleme işlemlerini de gerçekleştirmek mümkündür. NFC ile İstanbul Kart yükleme işlemi nasıl yapılır?

NFC ile İstanbul Kart yükleme: NFC özelliği ile İstanbul kart akbile para nasıl yüklenir?

İçindekiler

  • Telefondan İstanbul Karta Para Yükleme Nasıl Yapılır?
  • NFC Destekli Ödeme Noktaları ile Ödeme Nasıl Yapılır?
  • NFC ile İstanbul Kart Bakiye Yükleme Limiti Ne Kadar?
  • NFC ile Ödeme İçin İstanbul Kart Ekleme Sınırı Var mı?

Android ya da iOS telefonlarda bulunan NFC özelliği; yani Türkçesi Yakın Alan İletişimi olan teknoloji sayesinde, NFC ile İstanbul Kart yükleme ve NFC akbil yükleme işlemlerini tek tuşla temassız olarak halledebilirsiniz. İstanbul Kartınızı telefonunuzun arka sol üst kısmına yaklaştırarak telefondan İstanbul Karta para yükleme işlemini birkaç saniye içinde tamamlayabilirsiniz.

Telefondan İstanbul Karta Para Yükleme Nasıl Yapılır?

  • Bunun için telefonunuzdan İstanbulkart uygulamasını açtıktan sonra ana sayfada yer alan “Ulaşım Kartına TL Yükle” seçeneğine tıklayıp yükleme yapacağınız “İstanbul Kartı” seçmeniz gerekmektedir.
  • Çıkan ekranda İstanbul Kartınıza ne kadar yüklemek istediğinizi yazıp, uygulamaya daha önceden kaydetmiş olduğunuz banka ya da kredi kartından birini seçerek ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
  • Ödeme aşamasında telefonunuzda NFC özelliğinin açık olması gerekmektedir.
  • NFC ile İstanbul kart yükleme veya telefondan İstanbul Karta para yükleme işlemini tamamlamak için İstanbul Kartınızı telefonun arka kısmına yaklaştırıp birkaç saniye beklemeniz gerekmektedir.
  • Telefonunuzun ekranına İstanbul Kart bekleyen talimat onaylama tuşu geldikten sonra onaya basın ve kartınızı telefonun arkasından hiç çekmeden yükleme çubuğunun sonuna kadar dolmasını beklemelisiniz.
  • Yükleme çubuğu dolduktan sonra bakiyenizi sistem üzerinden kontrol ederek yüklemenin gerçekleşip gerçekleşmediğini görebilirsiniz.
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NFC Destekli Ödeme Noktaları ile Ödeme Nasıl Yapılır?

  • Yanınızda İstanbul Kartınız olmadığı zamanlarda ise NFC özelliği olan telefonunuza tanımlayacağınız İstanbul Kart ile NFC destekli ödeme noktaları var ise otobüslerde kolayca ödeme yapabilirsiniz.
  • Eğer NFC desteği yoksa QR kod okutarak da ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Aynı zamanda NFC özelliği sayesinde İstanbul Kartınıza para yükleyebileceğiniz gibi kartı telefonunuza dokundurarak bakiye öğrenme, 3 karta kadar başka kartları ekleme işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz.

NFC ile İstanbul Kart Bakiye Yükleme Limiti Ne Kadar?

İstanbul Karta kredi kartı ya da NFC ile yükleme yapmanın günlük limiti 200 TL ve 4 adet ile sınırlıdır. Aylık olarak ise yükleme limiti toplamda 750 TL ve 15 adettir.

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NFC ile Ödeme İçin İstanbul Kart Ekleme Sınırı Var mı?

İstanbulkart uygulamasına başka İstanbul Kartlarınızı tanımlamak için ise Kart Ekle kısmından ulaşım kartı ekle kısmına dokunarak eklemek istediğiniz kartın numarasını girip isim verebilirsiniz.

Aynı zamanda kartı NFC özellikli telefonunuza yaklaştırıp otomatik olarak ekleyebilir ve eklediğiniz kartlara anında bakiye yüklemesi yapabilirsiniz.

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