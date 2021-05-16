Nikahlar, kınalar ve düğünler yapılacak mı? Düğünler ne zaman yapılacak?

Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararları merakla beklenirken, düğünler yapılacak mı, düğünler ne zaman yapılacak soruları da merak ediliyor. Peki nikahlar, kınalar ve düğünler yapılacak mı?
İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede uzun süredir yapılmayan düğün, nikah merasimi ve kına ile ilgili karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle beraber halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması
uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edileceği açıklandı.
Genelge yer alan diğer önemli bazı kararlar ise şöyle;
"Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri;