Nikahlar, kınalar ve düğünler yapılacak mı? Düğünler ne zaman yapılacak?

Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararları merakla beklenirken, düğünler yapılacak mı, düğünler ne zaman yapılacak soruları da merak ediliyor. Peki nikahlar, kınalar ve düğünler yapılacak mı?

NİKAHLAR, KINALAR VE DÜĞÜNLER YAPILACAK MI? DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede uzun süredir yapılmayan düğün, nikah merasimi ve kına ile ilgili karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle beraber halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması

uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edileceği açıklandı.

Genelge yer alan diğer önemli bazı kararlar ise şöyle;

"Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis,

şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.