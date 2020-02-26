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Nişanlısını öldüren Zehra’nın bıçaklı görüntüleri ortaya çıktı: Ben bıçak güzeliyim

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 16:14 | Son Güncelleme

Eskişehir’de nişanlısı Emrah Öztürk’ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip 8 kez bıçakla öldürmek suçundan tutuklanan Zehra Aras’ın (22) sosyal medyada sayfasında bir düğünde elinde bıçaklı görüntüleri paylaştığı ve altına da "Ben bıçak güzeliyim" diye yazdığı ortaya çıktı. Sayfadaki paylaşımlara çok sayıda yorum yapılırken, Aras’ın nişanlısını öldürmesine tepki yağdı.

Kars’ta oturan Zehra Aras, 7 ay önce nişanlandığı fabrika işçisi Emrah Öztürk’ü gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Zehra Aras, suçunu itiraf ederken çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

"BIÇAK GÜZELİ BEN"

Katil zanlısı Zehra Aras’ın sosyal medyadaki sayfasında bir düğünde çekilmiş, elinde bıçaklı görüntüleri ortaya çıktı. Geçen hafta paylaşıldığı görülen videoda Kafkas düğünü sırasında eline bıçak verilen Aras’ın yanında bir arkadaşıyla birlikte yere uzanan dansçının üzerine tahtaya bıçak attığı görülüyor. Zehra Aras’ın bu videoyu "Bıçak güzeli ben" diyerek paylaştığı belirtildi.

SOĞUKKANLILIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan nişanlısı Emrah Öztürk’ün boğazını kesip, 8 kez bıçaklayan Zehra Aras’ın soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otogardan Antalya’ya kaçmaya çalışırken yakalanan Zehra Aras’ın teslim edildiği Jandarma Komutanlığı’nda, savcılık ve çıkarıldığı mahkeme de ifade verirken olayları gözünü kırpmadan rahat anlatması şaşkınlık yarattı.

"ANLATILANLAR YALAN, BİR NEDENİ VAR"

Tutuklanmasına kadar geçen zamanda herhangi bir pişmanlık belirtisi dahi göstermeyen Zehra Aras’ın olup biteni soğukkanlılıkla anlatması da hayrete düşürdü.

Adliye çıkışı gazetecilerin "Nişanlını neden öldürdün?" sorusuna ise "Anlatılanların hepsi yalan, bir nedeni var" diye cevap vermişti.

(DHA)

Korkunç detaylar ortaya çıktı: Nişanlısını ’sürpriz’ deyip gözlerini kapatarak öldürmüşKorkunç detaylar ortaya çıktı: Nişanlısını ’sürpriz’ deyip gözlerini kapatarak öldürmüş
Anahtar Kelimeler:
zehra aras emrah öztürk cinayet

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