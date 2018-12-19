DİYARBAKIR (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Türkiye artık adamı, torpili olanların iş sahibi olduğu bir ülke değil. Niteliği ve becerisi olanların iş sahibi olduğu ülkeyiz." dedi.

Uzunkaya, Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstihdam, Kariyer ve Girişimcilik Fuarı"nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, istihdam konusunun devletlerin en önemli konusu olduğunu belirterek bu alanda büyük mesafe katetmek için Türkiye'nin "seferberlik" anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Diyarbakır'da 2002 yılında İŞKUR'un sadece 39 kişinin işe girmesine aracılık ettiğini, bu yıl ise 10 bine yakın kişinin istihdama edildiğini belirten Uzunkaya, başarıların tesadüf sonucu değil, kurumların büyük çalışmaları sonucu gerçekleştiğini vurguladı.

Uzunkaya, 2002 yılında İŞKUR'un 24 bin 482 kişinin istihdamına aracılık ettiğini, bunun 2017 yılında 1 milyon 57 bine yükseldiğini belirtti.

Türkiye'nin dış kaynaklı ekonomik saldırılara rağmen gelişme gösterdiğine işaret eden Uzunkaya, "Türkiye artık adamı, torpili olanların iş sahibi olduğu bir ülke değil. Niteliği ve becerisi olanların iş sahibi olduğu ülkeyiz." diye konuştu.