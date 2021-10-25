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  4. Nöbet sonrası kazada hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen için hastanede anma

Nöbet sonrası kazada hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen için hastanede anma

25.10.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da nöbet çıkışı otomobiliyle kamyona arkadan çarparak hayatını kaybeden asistan doktor Rümeysa Berin Şen (25), görev yaptığı Ankara Şehir Hastanesi'nde törenle anıldı. Başhekimlikten yapılan açıklamada, "Olayın 36 saat nöbetten dolayı meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" denildi.

Nöbet sonrası kazada hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen için hastanede anma

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde asistan doktor Rümeysa Berin Şen, cumartesi sabahı nöbetten çıktıktan sonra otomobiliyle evine giderken yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kamyonun kasasının altına giren otomobilde Şen hayatını kaybetti. Şen'in cenazesi, dün Zonguldak'ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Marketten alışveriş yapmak için yol kenarında kamyonu durduran sürücü ise gözaltına alınmasının ardından mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YÜRÜDÜLER

Rümeysa Berin Şen, bugün görev yaptığı hastanede anıldı. Mesai arkadaşları, sabah saatlerinden itibaren hastane önünde toplandı. Sağlık çalışanları, Şen'in fotoğrafının bulunduğu, 'Yastayız' yazılı afişle hastane yerleşkesinden Sağlık Bakanlığı önüne kadar yürüdü. Bakanlık önünde sağlık çalışanları, alkışlarla uzun nöbet saatlerine tepki gösterdi. Şen’in arkadaşı asistan doktor Muhammed Ali Karakoca, "Görüntülerde de gördüğümüz gibi arkadaşımız direksiyon başında uyuyakalmış. Bu da çok normal çünkü bir insan 36 saat aralıksız çalışıyorsa bu olabilir. Buralarda doktor başına yaklaşık 20 hasta bize emanet ediliyor. Bizler de bunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Bizler de yeri geldiğinde 36 saat nöbet tutuyoruz. Türkiye’nin her yerinde de bu sistem yaygın şekilde kullanılıyor. Bazı kliniklerde doktor sayısının yetersizliğinden dolayı bu nöbetleri tutuyoruz" diye konuştu.

ŞEN4

"ARKADAŞLARIMIZ MESLEKİ HAYATLARININ BAŞINDA BİRER BİRER YAŞAMLARINI YİTİRDİLER"

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim ve Genç Uzman Komisyonu üyesi Benan Koyuncu ise "Yıllardır asistan hekimlerin en temel sorunlarından biri olan 36 saat çalışma, gün aşırı nöbetler, bizi bu günlere getirmiştir. Daha önce de bu çalışma şartlarının ölüm getirdiği vurgulanmasına rağmen çalışma şartlarımızda herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir. Bunun sonucu olarak da arkadaşlarımız mesleki hayatlarının başında birer birer yaşamlarını yitirdiler" dedi.

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Hastane içinde de Rümeysa Berin Şen için anma töreni düzenlendi. Törene Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel ile diğer sağlık çalışanları katıldı. Törende Şen'in fotoğrafının bulunduğu masaya iş arkadaşları karanfiller bıraktı.

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HASTANEDEN AÇIKLAMA: '36 SAAT NÖBET' İDDİASI ÜZÜNTÜMÜZÜ ARTIRMAKTA

Öte yandan Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği, kazanın 36 saatlik nöbet sonrası meydana geldiği iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Şen'in ölümünden duyulan üzüntü ifade edilerek, "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" denildi.

Vatandaşın her türlü sağlık ihtiyacının karşılanması için bütün sağlık camiasının bu süreçte gayretle çalıştığı vurgulanarak, "Özellikle salgın döneminde olağanüstü bir özveriyle çalışan biz sağlık çalışanlarının yükünün daha da katlandığı bir gerçektir. Elbette çalışma arkadaşlarımızla birlikte en önemli görevimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini insanımıza yakışır şekilde sunmaktır. İnsanımızı daha da sağlıklı kılma mücadelemizin ana unsuru olan hekimlerimizin çalışma şartlarını daha da iyileştirmek için dün olduğu gibi bugün de azimle çalışmaktayız. Bu vesileyle fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sağlık Bakanlığı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dr hanım 36 saat nobet çıkışı kaza yapıyor hastanein açıklamasına bakın derin üzüntü duyuyorlarmış yazık olan bi genç doktora oldu sistemin yükünü canıyla ödedi yazıklar olsun
36 saatlik nöbet nedir arkadaş ???

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