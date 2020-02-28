Nokia'nın çeyrek altından ucuz telefonu sonunda görüntülendi! İlginç XpressMusic detayı

Nokia TA-1212 aslında bizlerin çok yakından hatırlayacağı bir isim. Zira, daha önceki haberimizde Nokia'nın tıpkı 3310 gibi bir efsane telefonu daha küllerinden doğuracağını, bu telefonun da çeyrek altından daha ucuz bir fiyat ile satışa çıkabileceğini söylemiştik. Adı ve özellikleri listenen ancak kendisi bir türlü görüntülenemeyen bu gizemli telefon, sonunda TENAA kayıtlarında kendini gösterdi.

NOKİA TA-1212 BU KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Nokia TA-1212'nin fotoğraflarına baktığımızda bizleri kenarlarındaki kırmızı çizgiler karşılıyor. Bu kırmızı çizgiler sizi bilemeyiz ama bize Nokia'nın tek bir modelini hatırlattı; O da Nokia XpressMusic. Anlaşılan o ki Nokia, bir zamanların müzik severlerinin ilk tercihi olan Nokia XpressMusic telefonlarından birini yeniden üretecek.

NOKİA TA-1212'NİN ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Nokia TA-1212'nin listenen özellikleri arasında ise önceki sızıntılardan farklı olan bir şey yok. Yine tek çekirdekli bir işlemci, 8MB RAM ve 16MB dahili depolama alanı, 1200 mAh'lik batarya, 2,4 inçlik ekran ve 0.3 MP çözünürlüğünde kamera Nokia TA-1212'nin listelenen özellikleri arasında bulunuyor. Telefon ayrıca 1.200mAh büyüklüğündeki bir bataryaya da ev sahipliği yapıyor.

NOKİA AYRI ETKİNLİK DÜZENLEYECEK

Nokia TA-1212'nin aslında Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyordu. Ancak kongrenin iptal edilmesi, Nokia'nın planlarında da değişikliğe gitmesine neden oldu. Bu yüzden Nokia hem yeni akıllı telefonlarını hem de Nokia-TA1212'yi tanıttığı bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor.

