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  4. Normal hayata dönüşte yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! İşte 10 soruda merak edilenler

Normal hayata dönüşte yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! İşte 10 soruda merak edilenler

29.06.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının 1 Temmuz'da başlamasıyla, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan bazı tedbirler sona erecek. Peki yeni dönemde kaldırılacak yasaklar ve kısıtlamalar hangileri? İşte normal hayata dönüşün üçüncü etabına yönelik merak edilenler!

Normal hayata dönüşte yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! İşte 10 soruda merak edilenler

İçişleri Bakanlığı'nın 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek önlemlerle sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı.

İşte 10 maddede normal hayata dönüşün üçüncü etabına yönelik merak edilenler;

1 - Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat sınırlaması devam edecek mi?

Pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması sona erecek.

2 - İş yerleri hangi saatlerde çalışacak?

Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış­ kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

3 - Eğlence mekanları, sinema salonları, kapalı yüzme havuzları açılacak mı?

Açık yüzme havuzları 1 Haziran'daki genelgeyle faaliyete geçmişti. Yeni genelgeyle kapalı yüzme havuzları da hizmet vermeye başlayacak.

Daha önce Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de açılacak. Bu iş yerlerinde ve konaklama tesislerinde saat 24.00'ten sonra canlı müzik dahil müzik yayını yapılamayacak. Bu iş yerleri, ruhsatlarındaki çalışma için belirtilen saate kadar müzik yayını olmadan yeme içme servisi yapabilecek.

4 - Restoran, lokanta, kafe gibi yerlere girişte HES kodu sorulacak mı, oturma düzeni nasıl olacak?

Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte daha önce belirlenen "ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma" tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak.

5 - Kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek mi, nargile kafeler açık olacak mı?

Kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kağıt oyunları oynanabilecek. Bu işletmelerde de masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, müşteriler maske takacak. Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak, konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

6 - Konserler ve festivaller düzenlenebilecek mi?

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek. Etkinliklere, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.

7 - Toplu ulaşım araçlarında kapasite sınırlandırılacak mı, ayakta yolcu alınacak mı?

1 Temmuz'dan itibaren şehir içi veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek, ayakta yolcu alınabilecek ve maske takmak zorunlu olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar da şehir içi toplu taşıma araçlarını saat sınırlaması olmaksızın kullanabilecek.

8 - Kamu kurumları hangi saatlerde hizmet verecek?

Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00-16.00 mesai uygulaması sona erdirilecek ve normal mesai düzenine geri dönülecek. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecek.

9 - Nikah ve düğün törenlerinde hangi kurallar geçerli olacak?

Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam edecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak.

Nikah ve düğünlerde yiyecek ve içecek ikramı 15 Haziran'dan itibaren yapılabiliyordu. Bu uygulamaya devam edilecek ancak yeni dönemde bu etkinlikler sırasında canlı müzik dahil müzik yayınına saat 24.00'e kadar izin verilecek.

Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler de 1 Temmuz'dan sonra yapılabilecek.

10 - Piknik alanlarında hangi tedbirler uygulanacak, mangal yakılabilecek mi?

Piknik ve mesire alanlarında metrekareye 4 kişi düşecek şekilde ziyaretçi planlaması yapılacak. Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az üç metre mesafe bulundurulacak. Mangal yakılabilecek.

AA

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı normalleşme
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