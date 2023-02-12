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'Normalinden farkı yok' Yoğun bakım, yataklar, ameliyathane, laboratuvar... İşte tüm detaylarıyla sahra hastanesi

12.02.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin adeta enkaza çevirdiği Adıyaman'a tam teşekküllü sahra hastanesi kurdu. Sahra hastanesinin başhekimliğini yapan Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Arif Kadri Balcı, sahra hastanelerinin normal hastanelerden farklı olmadığını belirtti. Balcı, hastanede 6'sı yoğun bakım olmak üzere 16 yatak, ameliyathane ve laboratuvar olduğunu söyledi. İşte sahra hastanesinin içi, dışı ve tüm detayları...

'Normalinden farkı yok' Yoğun bakım, yataklar, ameliyathane, laboratuvar... İşte tüm detaylarıyla sahra hastanesi

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen 10 ilden gelen haberlere kilitlendi. Her geçen saat yürek yakan yeni bir detayın ortaya çıktığı bölgede yeni gelişmeler yaşanırken ekipler de çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı depremin enkaza çevirdiği Adıyaman'a tam teşekküllü sahra hastanesi kurdu. Sahra hastanesinin başhekimliğini yapan Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Arif Kadri Balcı, "Dün kurmuş olduğumuz sahra hastanesinde 80 vatandaşımıza sağlık hizmeti verdik" dedi. İşte detaylar...

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80 DEPREMZEDEYE HİZMET VERİLDİ

Sağlık Bakanlığınca depremin ilk gününden bu yana Adıyaman kent merkezinin çeşitli noktalarında kurulan çadırlarda verilen sağlık hizmeti ağına tam teşekküllü sahra hastanesi ilave edildi. Dün kurulan sahra hastanesinde 80 depremzedeye hizmet verildi. Normal bir hastaneyi aratmayan sahra hastanelerinde ameliyathane ve ilk yardım odalarının yanı sıra röntgen ve çeşitli tıbbi malzemeler de bulunuyor.

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YOĞUN BAKIM, YATAK, AMELİYATHANE, LABORATUVAR...

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı ve Adıyaman Sahra Hastanesi Başhekimi Acil Tıp Uzman Dr. Arif Kadri Balcı, "Dün itibarıyla Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde bir sahra hastanesi kurduk ve faaliyete açtık. Dünden bu yana yaklaşık 80 hastaya hizmet verdik. Adıyaman'da 19 tane çadırda hizmet veriyoruz. Bunların 2 tanesi sahra hastanesi olmak üzere. Sahra hastanemizde 6'sı yoğun bakım olmak üzere 16 yatak bulunuyor. Bir ameliyathanemiz var ve laboratuvarımızı aktif hale getirdik. Acil müdahalelere gereken bütün her şeyi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Durumu ağır olan hastalarımızı kara ambulansları, helikopter ambulanslar ve uçak ambulanslarla ilgili tam teşekküllü hastanelere nakillerini sağlıyoruz" diye konuştu.

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"HER BRANŞTA UZMANLARIMIZ VAR"

Sahra hastanelerinin normal hastanelerden farklı olmadığını belirten Balcı, şöyle dedi:

"İlk günden beri Adıyaman'ın her yerinde UMKE ve 112 araçlarımızla ulaşabildiğimiz kadar gerek enkazda olsun gerek sahada olsun bütün müdahaleleri yapmaya çalışıyoruz. Sahra hastanemiz tam teşekküllü bir hastanede bulunması gereken hizmetin tamamını veriyor. Aşağı yukarı her branşta uzmanlarımız var. Sahadan gelen, diğer şehirlerden gelen, Sağlık Bakanlığımızın gönderdiği bütün personellerimiz ellerinden geldiği kadar yardım ediyorlar." (DHA)

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