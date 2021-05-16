Normalleşme döneminde kahvehaneler, halı sahalar açıldı mı? Halı saha, kıraathane ve kahveler ne zaman açılacak? İşte yeni genelge kararları...

Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararları merakla beklenirken, tam kapanma döneminin bitişiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları yayınlanan yeni genelge ile belli oldu. Peki normalleşme döneminde kahveler, halı sahalar açıldı mı?

NORMALLEŞME DÖNEMİNDE KAHVELER, HALI SAHALAR AÇILDI MI? HALI SAHALAR VE KAHVELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede daha önce kapatılması kararlaştırılan halı saha ve kahveler ile ilgili karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde kahvehane, kıraathane, halı saha, internet kafe, bilardo salonu, elektronik oyun yerleri, kafe gibi işletmelerin faaliyetlerine ara verilmesine devam edilecek.

Genelgede bulunan yeni kararların ayrıntıları ise şöyle;

"17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

Sinema salonları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

Hamam, sauna ve masaj salonları,

Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.