Normalleşme döneminde kahvehaneler, halı sahalar açıldı mı? Halı saha, kıraathane ve kahveler ne zaman açılacak? İşte yeni genelge kararları...

Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararları merakla beklenirken, tam kapanma döneminin bitişiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları yayınlanan yeni genelge ile belli oldu. Peki normalleşme döneminde kahveler, halı sahalar açıldı mı?
İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede daha önce kapatılması kararlaştırılan halı saha ve kahveler ile ilgili karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde kahvehane, kıraathane, halı saha, internet kafe, bilardo salonu, elektronik oyun yerleri, kafe gibi işletmelerin faaliyetlerine ara verilmesine devam edilecek.
Genelgede bulunan yeni kararların ayrıntıları ise şöyle;
"17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
3.3- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri;
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.