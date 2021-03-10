Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede Türkiye, 2 Mart itibariyle normalleşme dönemine girdi. Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan veriler ışığında düşük riskli illerde kafeler ve restoranlar, spor salonları ve halısaha gibi yerler açıldı. Yerinde karar dönemi tüm vatandaşları memnun ederken, korkulan oldu ve vaka sayıları artışa geçti.

Mart ayı başından bu yana açıklanan veriler, ağır hasta sayısı, hastalarda zatürre oranı, servislerde yatak ve ventilatör (solunum cihazı) doluluk oranlarında ibrenin yükselişe geçtiğini ortaya koydu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Türkiye Kovid-19 Hasta Tablosu’na göre, yerinde karar döneminin başladığı 1 Mart tarihinde ağır hasta sayısı bin 191’den bin 215’e yükselirken, ağır hasta sayısındaki artış sürerek 8 Mart itibarıyla bin 239’a çıktı.

Ağır hasta sayısındaki artışın yanı sıra hastalarda görülen zatürre oranında da bir önceki haftaya göre artış dikkati çekti. Hastalarda zatürre görülme oranı da 3.6’dan 3.8’e çıkarken 1-7 Mart arasında yüzde 49.1 olan haftalık yatak doluluk oranı 8 Mart itibarıyla yüzde 51.5’e, ventilatör doluluk oranı da 28.3’ten 31’e yükseldi.