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Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti

10.03.2021 08:45 | Son Güncelleme:
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Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti

Son dakika haberine göre mart ayı başında hayata geçirilen normalleşme adımlarının geri dönüşü kötü oldu. Açıklanan verilere göre ağır hasta sayısı, zatürre oranı, servislerde yatak ve ventilatör doluluk oranını günbegün yükseldi.

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede Türkiye, 2 Mart itibariyle normalleşme dönemine girdi. Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan veriler ışığında düşük riskli illerde kafeler ve restoranlar, spor salonları ve halısaha gibi yerler açıldı. Yerinde karar dönemi tüm vatandaşları memnun ederken, korkulan oldu ve vaka sayıları artışa geçti.

Mart ayı başından bu yana açıklanan veriler, ağır hasta sayısı, hastalarda zatürre oranı, servislerde yatak ve ventilatör (solunum cihazı) doluluk oranlarında ibrenin yükselişe geçtiğini ortaya koydu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Türkiye Kovid-19 Hasta Tablosu’na göre, yerinde karar döneminin başladığı 1 Mart tarihinde ağır hasta sayısı bin 191’den bin 215’e yükselirken, ağır hasta sayısındaki artış sürerek 8 Mart itibarıyla bin 239’a çıktı.

Ağır hasta sayısındaki artışın yanı sıra hastalarda görülen zatürre oranında da bir önceki haftaya göre artış dikkati çekti. Hastalarda zatürre görülme oranı da 3.6’dan 3.8’e çıkarken 1-7 Mart arasında yüzde 49.1 olan haftalık yatak doluluk oranı 8 Mart itibarıyla yüzde 51.5’e, ventilatör doluluk oranı da 28.3’ten 31’e yükseldi.

Hastalarda zatürre oranı, servislerde yatak ve ventilatör doluluk oranlarında ibre yükselişe geçerken, bir önceki haftaya göre yoğun bakım doluluk oranı ise kısmen geriledi. 1-7 Mart arası 63.2 olan yoğun bakım doluluk oranı bu hafta 62.4’e indi.

VAKALAR DA ARTIŞ SÜRÜYOR

Vaka sayılarında da artış sürüyor. 1 Mart tarihinde 9 bin 891 olan vaka sayısı, 2 Mart’ta 11 bin 837, 3 Mart’ta 11 bin 520, 4 Mart’ta 11 bin 322, 5 Mart’ta 11 bin 302, 6 Mart’ta 11 bin 770, 7 Mart’ta 11 bin 187, 8 Mart’ta ise 13 bin 215 olarak tabloya yansıdı.

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