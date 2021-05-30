Normalleşme nasıl olacak? Gözler kabine toplantısına çevrildi

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayan 17 Mayıs'ta sona eren tam kapanma sonrası 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme kararları uygulanıyor. Normalleşmeye ilişkin 1 Haziran'da hangi kararların alınacağı merak edilirken gözler yarın yapılması planlanan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.

Toplantıda kafe ve restoranların kişi sınırlaması ile açılması, düğünlere belirli kurallar içerisinde izin verilmesi, sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi ve açık havada maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayısındaki düşüşün sürmesi durumunda, 1 Haziran'da kafe ve restoranlar açılacak. Düğün salonlarının belli sayıda misafir ağırlamak şartıyla açılabilmesi, düğünlerin, ilk etapta açık alanlarda, aşılamanın artması halinde kapalı alanlarda da yapılması bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI 24.00'E KADAR UZATILABİLİR

Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yol haritası önerisini Bakan Koca'ya sundu. Bakan Koca, yeni kısıtlama haritasını Kabine Toplantısı'nda aktaracak.