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Normalleşme takvimi normalleşme ne zaman başlayacak?

10.05.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma devam ederken milyonlarca vatandaş evlerinde normalleşme kararını bekliyor. Önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda planlaması beklenen normalleşme kararının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Kabine Toplantısı'nda normalleşme takviminin ilerleyen günlerde netleşeceğini duyurdu. İşte, ayrıntılar...

Normalleşme takvimi normalleşme ne zaman başlayacak?

Normalleşme takvimi ne zaman belli olacak? vatandaşların gündeminde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İki haftalık kapanma sürecinin sonlarına yaklaşırken güncel koronavirüs tablosunda etkilerinin görüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda normalleşme takviminin ele alınacağını ifade etti. İşte, ayrıntılar...

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmasında normalleşme takvimine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak."

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koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı normalleşme tam kapanma

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