Normalleşme takvimi normalleşme ne zaman başlayacak?

Normalleşme takvimi ne zaman belli olacak? vatandaşların gündeminde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İki haftalık kapanma sürecinin sonlarına yaklaşırken güncel koronavirüs tablosunda etkilerinin görüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda normalleşme takviminin ele alınacağını ifade etti. İşte, ayrıntılar...

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmasında normalleşme takvimine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak."

