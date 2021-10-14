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Norveç'teki korkunç oklu saldırıdan çarpıcı detaylar

14.10.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç'in Kongsberg kasabasında, dün bir marketin yakınında oklu saldırı düzenleyen Danimarkalı 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen'in, yıllardır zihinsel sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.

Norveç'teki korkunç oklu saldırıdan çarpıcı detaylar

Norveç'in VG gazetesine açıklamada bulunan Brathen'in yakınları, saldırganın, hayatı boyunca zihinsel sorunlarla mücadele ettiğini, son iki yılda eve kapanarak işe gitmediğini ve sınırlı sayıda insanla görüştüğünü anlattı.

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ADLİ TIPA SEVK EDİLECEK

Oslo polisinden yapılan açıklamada ise, saldırganın Danimarka vatandaşlığına da sahip olmasına rağmen Norveç'te doğup büyüdüğü belirtildi ve ruhsal durumunun tespiti için adli tıpa sevk edileceği kaydedildi.

HIRSIZLIK VE UYUŞTURUCU BULUNDURMAKTAN HÜKÜM GİYMİŞ

Norveç medyası, şüphelinin daha önce hırsızlık ve uyuşturucu bulundurmaktan hüküm giydiğini bildirdi.

Polis olayı terör eylemi kapsamında araştırıyor.

NE OLMUŞTU?

Saldırgan, 13 Ekim'de yerel saatle 18.13'te Kongsberg kasabasında bir marketin yakınında bulunanlara oklu saldırı düzenlemiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklanmıştı. (AA/İHA)

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Norveç
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