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Norveç tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdı! Maske dahil...

12.02.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün Omicron varyantı tüm dünyada yayılmaya devam ederken kısıtlamalarla ilgili ülkelerden de yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Norveç, tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Kovid-19’un artık büyük bir tehdit oluşturmadığını ve kalan tüm virüs önlemlerinin kaldırıldığını bildirdi.

Norveç tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdı! Maske dahil...

BNO News’in haberine göre, basın toplantısı düzenleyen Stoere, maske ve sosyal mesafe kuralının kaldırılmasına ilişkin "Aramızdaki mesafe artık gerekli değil." değerlendirmesinde bulundu.

SEMPTOM GÖSTEREN KİŞİLERİN TEST YAPTIRMALARI GEREKİYOR

Stoere, ülkedeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını ancak bunun salgının tamamen bittiği anlamına gelmediğini, semptom gösteren kişilerin test yaptırmaları gerektiğini belirtti.

"BU GÜZEL BİR DUYGU"

Yeni virüs dalgalarının da yaşanabileceği ve virüsün tekrar mutasyona uğrayabileceği uyarısında bulunan Stoere, "Ama bugün birbirimize yaklaşmaktan korkmadan dışarı çıkabilir ve birlikte olabiliriz. Bu güzel bir duygu ve hafta sonu için güzel bir başlangıç." İfadelerini kullandı.

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Norveç’te çoğu virüs önlemi bu ayın başında kaldırılmıştı.

Bugüne kadar 1 milyon 9 bin 926 vakanın görüldüğü ülkede, 1513 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Norveç
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