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Son Dakika: 12 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

12.02.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 12 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 272 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 86 bin 193 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron’u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım." dedi.

Son Dakika: 12 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 12 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 448 bin 347 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 73 bin 526 oldu.

"VEFATLARI AZALTALIM"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron’u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım." ifadelerini kullandı.

12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (11 Şubat) koronavirüs nedeniyle 253 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 95 bin 65 olarak açıklanmıştı.

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