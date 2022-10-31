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Nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarını kritik bölgeye konuşlandıracaklar! "Doğrudan Çin'i hedef alıyor"

31.10.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD-Çin arasındaki gerilimlere bir yenisi daha eklendi. ABD'nin Avustralya'ya B-52 bombardıman uçakları konuşlandırma planı, Washington D.C ve Pekin hattında krize neden oldu. Çin Dışişleri'nin konuya ilişkin açıklamasında, ABD yönetimi uyarıldı. Öte yandan güvenlik uzmanları, nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarının konuşlandırma planını, "kışkırtıcı bir hareket" olarak nitelendirerek bunun doğrudan Çin'i hedef aldığını belirtti.

Nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarını kritik bölgeye konuşlandıracaklar! "Doğrudan Çin'i hedef alıyor"

Çin, ABD'nin Avustralya'nın kuzeyine nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçakları konuşlandırma planına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Avustralya yerel basınında yer alan "ABD'nin B-52 bombardıman uçaklarının Avustralya'ya konuşlandırılma" meselesinin silahlanma yarışını artırabileceğini açıkladı.

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Sözcü Cao, ülkeler arası savunma ve güvenlik iş birliğinin bölgesel barış ve istikrara olanak sağlaması, üçüncü tarafların çıkarlarına ve hedeflerine zarar vermemesi gerektiğini belirtti.

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ÇİN'DEN UYARI GELDİ

ABD'nin bölgesel gerilimi artırdığını, barışı ve istikrarı baltalığını dile getiren Cao, "Çin, tarafları eski Soğuk Savaş'ın 'sıfır toplamlı düşünme' ve dar jeopolitik kavramlarından kaçınması, bölgesel barışa ve istikrara daha fazla katkı sağlaması ve karşılıklı ilişkileri geliştirmesi konusunda uyarıyor." dedi.

TINDAL HAVA ÜSSÜ'NE KONUŞLANDIRILACAK

Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin "Four Corners" programında yayımlanan raporda, ABD'nin, Avustralya'nın kuzeyinde yer alan Tindal Hava Üssü'ne 6 adet B-52 bombardıman uçağı konuşlandırmayı planladığı ortaya konulmuştu.

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Four Corners'ın ABD Hava Kuvvetlerinden yetkililere dayandırdığı açıklamada, "ABD'nin Avustralya'ya bombardıman uçağı konuşlandırabilme kabiliyetinin düşmanlara güçlü bir mesaj verdiği" kaydedilmişti.

"KIŞKIRTICI BİR HAREKET"

Güvenlik uzmanları ise söz konusu konuşlandırmayı "kışkırtıcı bir hareket" olarak nitelendirerek bunun doğrudan Çin'i hedef aldığını belirtmişti. (AA)

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Çin Avustralya abd b52 bombardıman nükleer

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